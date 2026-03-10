VIDEO Ucraina a lansat rachete Storm Shadow împotriva unei fabrici rusești de armament

Ucraina a lovit, marți, o uzină militară în Briansk, în vestul Rusiei, a anunțul Kievul, autoritățile ruse precizând, la rândul lor, că bombardamentul s-a soldat cu cel puțin șase morți, scrie AFP.

„Soldații noștri au lovit una dintre principalale fabrici militare ruse, la Briansk. Această fabrică producea componente electronice pentru rachetele rusești”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cu câteva minute mai devreme, guvernatorul rus al regiunii, Aleksandr Bogomaz, a anunțat că un atac ucrainean la Briansk a ucis cel puțin șase civile și a rănit alte 37 de persoane. Denunțând un atac „terorist”, guvernatorul nu a precizat care a fost ținta atacului

Pe Facebook, Statul Major ucrainean a afirmat că au fost folosite rachete britanice Storm Shadow pentru a lovi fabrica „Kremni El”, din vestul Brianskului.

De asemenea, a publicat și un clip filmat din aer care prezintă atacul. Se văd mai multe explozii mai într-un peisaj urban, urmate de înălțarea unor coloane mari de fum.

⚡️The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has released footage of Storm Shadow strikes on the Kremniy EL plant in Bryansk. https://t.co/ALxfohUiuz pic.twitter.com/XPn8TUqJ2V — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 10, 2026

Orașul Briansk, cu aproximativ 400.000 de locutori, se află la circa 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

„Ținta a fost atinsă și pagube importante s-au înregistrat la instalațiile de producție”, a comunicat Statul-Major de la Kiev.

Potrivit acestuia, fabrica producea semiconductori și microprocesoare utilizate la producția de rachete Iskander pe care Moscova le folosește pentru bombardarea Ucrainei.