Fiul Marei Bănică a fost lovit de un profesor. Jurnalista l-a dus la Medicina Legală / Ordin de protecție emis de polițiști

Jurnalista Mara Bănică a reclamat că fiul ei a fost bătut de un profesor de Istorie de la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București și s-a dus cu el la Institutul de Medicină Legală. Poliția Capitalei a confirmat că a deschis o anchetă în acest caz, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu față de profesor.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală, nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația si a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul National Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în scoală (aici va fi interesant cum o să facem)”, a transmis luni dimineață Mara Bănică, într-o postare pagina sa de Facebook.

Ordinul de protecție a fost emis vineri și este valabil cinci zile. Prin urmare, acesta va expira mâine, 24 martie.

Ce spune Poliția Capitalei

După declarațiile Marei Bănică, Poliția Capitalei a transmis, într-un comunicat, că polițiștii au fost sesizați vineri, 20 martie, despre conflictul între profesor și copilul Marei Bănică. Jurnalista a obținut pentru fiul ei un ordin de protecție împotriva profesorului implicat.

„La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic. În acest context a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

În acest caz, cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

„Precizăm faptul că Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța minorilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a mai precizat Poliția Capitalei.