Fiul vitreg al prințului moștenitor din Norvegia, condamnat la închisoare pentru viol

Fiul vitreg al prințului moștenitor al Norvegiei, Haakon, a fost găsit vinovat de două acuzații de viol, o acuzație de violență domestică și alte infracțiuni și a fost condamnat luni de un tribunal din Oslo la patru ani de închisoare, transmite Reuters.

Marius Borg Hoiby, în vârstă de 29 de ani, care a devenit membru al familiei regale când mama sa, Mette-Marit, s-a căsătorit cu Haakon în 2001, a fost achitat de alte două acuzații de viol.

El a pledat nevinovat la cele mai grave acuzații aduse împotriva sa, inclusiv cele de viol, recunoscând însă unele acuzații mai ușoare, și poate face apel împotriva verdictului.

Procurorii ceruseră ca Hoiby să fie condamnat la șapte ani și șapte luni de închisoare.

Procesul, care a durat șapte săptămâni, a ținut prima pagină în Norvegia, prezentând în detaliu dependența de droguri a lui Hoiby, clipuri realizate de el însuși cu întâlniri sexuale și peste 800 de mesaje electronice prezentate ca probe.

Un presupus viol a avut loc în subsolul casei familiei prințului moștenitor, potrivit informațiilor prezentate instanței.

Prinţesa Mette-Marit este grav bolnavă

Justiţia norvegiană dispusese lunea trecută eliberarea lui Hoiby din arest, unde se afla de la începutul lunii februarie, pentru a putea fi alături de mama sa grav bolnavă.

În ultimele luni, starea mamei sale, prinţesa Mette-Marit, care suferă de o boală pulmonară incurabilă, s-a deteriorat semnificativ, până la punctul în care medicii au pus-o pe lista de aşteptare pentru o operaţie dificilă de transplant pulmonar.

În procesul său pentru violuri şi alte infracţiuni, acuzarea solicitase o pedeapsă de şapte ani şi şapte luni de închisoare împotriva lui Hoiby, care nu este membru oficial al Casei Regale Norvegiene.

Cu toate acestea, cazul a pătat imaginea Coroanei şi se adaugă scandalului provocat de dezvăluirile privind corespondenţa frecventă şi tonul uneori intim pe care Mette-Marit şi infractorul sexual american Jeffrey Epstein l-au întreţinut între 2011 şi 2014.

„O furtună perfectă pentru familia regală”

Interesul pentru acest caz a fost amplificat de contrastul dintre imaginea idilică a familiei regale și faptele lui Hoiby, așa cum au fost prezentate în instanță, a declarat Ketil Raknes, profesor asociat de comunicare politică la Universitatea de Științe Aplicate din Kristiania.

Cazul, alături de alte crize, a contribuit la scăderea popularității familiei regale.

Acesta a coincis cu scuzele prințesei moștenitoare Mette-Marit pentru „lipsa de discernământ” în menținerea contactului cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein după ce acesta a fost condamnat în 2008.

Un sondaj Norstat publicat pe 21 februarie – în timpul procesului – a arătat o scădere a numărului de norvegieni care susțin menținerea monarhiei la un nivel record de 60%, de la 70% în ianuarie, și o creștere la 27% de la 19% a celor care doresc un sistem de guvernare diferit.

În mai, popularitatea familiei regale s-a redresat oarecum, 64% dintre cei chestionați de Norstat susținând monarhia și 23% dorind un sistem de guvernare diferit.

„A fost… o furtună perfectă pentru familia regală, deoarece s-au confruntat cu două crize în același timp. Și au primit multe critici pentru modul în care au gestionat dosarele Epstein”, a spus Raknes.