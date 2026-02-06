Prințesa moștenitoare a Norvegiei și-a cerut scuze regelui și reginei pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein

Prințesa Mette-Marit alături de prințul moștenitor Haakon, la un eveniment public din ianuarie 2026, FOTO: NTB / Alamy / Profimedia Images

Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, și-a cerut din nou scuze vineri pentru prietenia sa cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein, unul dintre mai multe scandaluri care au lovit monarhia țării nordice, transmite Reuters.

„Îmi cer de asemenea scuze de asemenea pentru situația în care am pus familia regală, în special pe Rege și pe Regină”, a declarat Mette-Marit într-un comunicat transmis de palatul regal.

Noi documente legate de Epstein, publicate săptămâna trecută de Departamentul de Justiție de la Washington, includ o corespondență extinsă prin email între Mette-Marit și Epstein, după ce acesta a fost găsit vinovat în 2008, când s-a confruntat cu primele acuzații penale în SUA, de solicitarea unei prostituate minore.

Mette-Marit, soția prințului moștenitor Haakon – fiul regelui Harald și moștenitor al tronului -, își mai ceruse anterior scuze pentru menținerea acestor contacte, afirmând că a dat dovadă de o proastă judecată.

Prim-ministrul Norvegiei a declarat luni că Mette-Marit, precum și alți norvegieni proeminenți menționați în cele mai recente documente despre Epstein publicate, ar trebui să ofere mai multe detalii despre implicarea lor în relațiile cu Epstein.

Familia regală a Norvegiei se confruntă deja cu mai multe dificultăți. Marius, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară căsătoriei sale cu prințul moștenitor Haakon, este în prezent judecat pentru viol și violență domestică.

Cel mai recent lot de documente despre Epstein sugerează că corespondența dintre prințesa Mette-Marit și Epstein a început în toamna anului 2011.

Mesajele dintre prințesa moștenitoare și Epstein au provocat consternare în Norvegia

Tonul cordial al mesajelor i-a șocat pe comentatorii din Norvegia, potrivit BBC. Un email trimis de pe contul prințesei moștenitoare pe la 23 octombrie 2011 sugerează că aceasta devenise deja conștientă, până la acel moment, de prima condamnare la închisoare a lui Epstein.

„Te-am căutat pe Google după ultimul email”, a scris ea. „Sunt de acord, nu arăta prea bine”.

La acel moment, Epstein era deja înregistrat oficial ca infractor sexual.

De asemenea, a ieșit la iveală că prințesa moștenitoare a petrecut patru zile la casa lui Epstein din Palm Beach, Miami, în ianuarie 2013, într-o perioadă în care acesta nu era prezent.

În unul dintre emailuri, Epstein este întrebat dacă o mamă ar trebui să sugereze femei goale care cară o placă de surf ca imagine de fundal (wallpaper) pentru camera fiului ei.

Familia regală a Norvegiei a fost zguduită recent de o succesiune de scandaluri, inclusiv căsătoria surorii prințului moștenitor, prințesa Martha Louise, cu un american autointitulat șaman.

Însă cele mai recente dezvăluiri o vizează pe viitoarea regină a Norvegiei și, implicit, monarhia în ansamblu. Prințesa Mette-Marit este patroană a mai multor organizații, inclusiv Crucea Roșie.