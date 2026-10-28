Flavio Bolsonaro a ajuns în SUA după ce Brazilia i-a anulat pașapoartele

Candidatul prezidențial învins al Braziliei, Flávio Bolsonaro, a ajuns în SUA în ciuda faptului că poliția i-a anulat pașapoartele. Senatorul nu a respectat ordinul Curții Supreme a Braziliei de a preda documentele de călătorie, anunță BBC.

Potrivit presei britanice, Bolsonaro ar fi decolat de pe un aeroport de graniță din Argentina, deși oficialii acestei țări neagă că Bolsonaro s-ar fi aflat într-un avion privat la un aeroport de frontieră.

Marți dimineață, Poliția Federală Braziliană a contactat autoritățile argentiniene pentru a afla dacă Flávio Bolsonaro a intrat în țara respectivă.

Aceasta a urmat unor știri publicate de presa argentiniană conform cărora o aeronavă privată cu destinația SUA se afla pe aeroportul Puerto Iguazú, lângă granița cu Brazilia.

Guvernul Argentinei, condus de Javier Milei – un aliat al familiei Bolsonaro – a informat guvernul brazilian că nu există nicio înregistrare a intrării oficiale a lui Flávio în țară printr-un punct de control al imigrării.

Potrivit Direcției Naționale de Migrație din Argentina, oficialii au fost informați despre posibilitatea prezenței senatorului pe aeroportul Puerto Iguazú.

Aceștia au inspectat aeronava privată – aparținând companiei charter private argentiniene Baires Fly, cu numărul de listă LV-JQW – parcată la fața locului, precum și documentele avionului și „au verificat că nu exista niciun plan de zbor care să includă familia Bolsonaro”.

Departamentul de Stat al SUA a declarat pentru BBC că va elibera vize lui Bolsonaro și familiei sale.

„Cei care nu au nimic de ascuns nu au de ce să se teamă”, spune noul președinte reales al Braziliei, Lula.

Bolsonaro este anchetat pentru presupuse corupții și spălare de bani, pe care le neagă.

Candidatul de dreapta a pierdut alegerile în fața lui Lula, de stânga, dar încă nu a acceptat rezultatul.