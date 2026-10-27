Flavio Bolsonaro a fugit din Brazilia după înfrângerea de la prezidențiale, deși anunțase că i s-a interzis să iasă din țară. Unde se îndreaptă avionul lui

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro a refuzat să se conformeze cu ordinul Curții Supreme a Braziliei de a preda pașapoartele și a plecat în Statele Unite, au declarat două surse pentru Reuters.

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a fost învins duminică de actualul șef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

El anunțase luni că Poliția Federală a țării i-a cerut să predea pașapoartele, după o vizită la tatăl său aflat la închisoare, care este condamnat pentru tentativă de lovitură de stat.

Bolsonaro jr. susținea că nu plănuiește să plece din țară și că intenționează să respecte interdicția.

Autoritățile îi acordaseră, luni, 24 de ore pentru a preda pașapoartele, ca măsură preventivă într-o anchetă privind o presupusă spălare de bani. Fostul candidat neagă că ar fi comis vreo faptă ilegală.

Termenul a expirat între timp, ceea ce a dus la anularea documentelor, au declarat alte două surse pentr Reuters.

Flavio Bolsonaro vrea să ceară azil politic în SUA

Flavio Bolsonaro se îndreaptă spre Statele Unite, a scris portalul de știri Metropoles, citând persoane apropiate politicianului. „Avionul este în aer”, a scris publicația, potrivit The Guardian, fără să precizeze de unde a decolat aeronava.

Aliații senatorului au declarat pentru Metropoles că acesta va ateriza în Florida, marți, la prânz, conform orei locale, și intenționează să ceară azil politic.

„Administrația Donald Trump a fost informată”, a mai scris portalul de știri.

Aliați ai acestuia au confirmat și pentru ziarul Folha de S. Paulo că fostul candidat se îndreaptă spre SUA și au declarat că planul de fugă fusese „organizat și facilitat de un avocat apropiat de clanul Bolsonaro”.

Postul de știri CNN Brasil a relatat, de asemenea, că Bolsonaro a fugit în SUA împreună cu soția și cele două fiice ale sale la primele ore ale dimineții.

Tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, plecase, la rândul său, în Statele Unite după ce a refuzat să-și recunoască înfrângerea în fața lui Lula, în 2022.

În cele din urmă, acesta s-a întors în Brazilia, dar ulterior a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea unei lovituri de stat.

Partidul lui Bolsonaro a recunoscut înfrângerea

Flavio Bolsonaro încă nu și-a recunoscut oficial înfrângerea, iar duminică spunea că va cere anularea rezultatului din cauza unor presupuse nereguli la vot. Totuși, formațiunea sa, Partidul Liberal, a declarat luni că recunoaște victoria lui Lula.

Un înalt oficial al Poliției Federale braziliene a declarat că Bolsonaro nu a ieșit din țară prin niciun punct regulat de control al migrației.

Eduardo Bolsonaro, fratele mai mic al lui Bolsonaro, care locuiește în Statele Unite, a declarat înaintea votului că o înfrângere în alegeri ar impune o mutare.

„Dacă fratele meu nu câștigă, sunt de părere că ar trebui să plece din țară”, a spus el în această lună în podcast-ul lui Steven Crowder.