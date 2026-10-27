După înfrângerea de la prezidențiale, Flavio Bolsonaro spune că i s-a interzis să plece din Brazilia

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro a declarat luni că Poliția Federală a țării i-a cerut să predea pașapoartele, după o vizită la tatăl său aflat la închisoare, fostul președinte Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat.

Flavio Bolsonaro, care duminică a fost învins la alegerile prezidențiale de Luiz Inacio Lula da Silva, președintele în exercițiu, a spus că intenționează să respecte interdicția de ieșire din țară, negând că plănuia să părăsească Brazilia.

Fiul fostului președinte a mai susținut că solicitarea poliției a avut la bază o decizie a judecătorului Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă a Braziliei.

„Mi s-a ordonat chiar în stradă să predau pașapoartele și îmi este interzis și să părăsesc țara”, a afirmat Bolsonaro într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Conform fostului candidat, judecătorul Morares a luat decizia în urma declarațiilor făcute de fratele său mai mic, Eduardo Bolsonaro, care spusese săptămâna trecută, într-un podcast, că Flavio ar trebui să părăsească țara dacă pierde în fața lui Lula în al doilea tur de scrutin.

Lula, un veteran al stângii, a câștigat duminică un al patrulea mandat de președinte al Braziliei, sfidând așteptările, tendința regională și presiunile exercitate de administrația de la Washington.

Flavio Bolsonaro a refuzat să își recunoască înfrângerea și a spus că va cere anularea rezultatului. La rândul său, fără să prezinte vreo probă, președintele american Donald Trump a declarat luni că scrutinul pare să fi fost fraudat.