Florin Manole, despre reducerea cheltuielilor la Ministerul Muncii: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă că va lua măsuri pentru a fi îndeplinit obiectivul de reducere a cheltuielilor cu 10%, însă „această reorganizare nu va fi un prilej sau un pretext pentru concedieri”, transmite Agerpres.

Aflat la Arad pentru o întâlnire cu managerii de instituții din subordine pe tema măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, ministrul a declarat într-o conferință de presă că își dorește „un sistem de asistență socială, de protecția copilului, de ocuparea forței de muncă, de inspecție a muncii care să funcționeze și să livreze servicii de calitate, nu care să servească unor economii într-un context”.

„Suntem, totuși, o țară în care toate consiliile județene au trimis împreună Ministerului Muncii solicitări de angajare a 2.500 de noi oameni în sistemul de asistență socială, cu diferență de la județ la județ, dar nu e nimeni care să nu aibă nevoie de oameni în plus, iar asta nu poate decât să ne ducă la concluzia că nu avem cum să cerem oameni în plus și să livrăm oameni în minus”, a adăugat Florin Manole.

„Nu sunt ministrul concedierilor”

El a spus că nu vor avea loc concedieri în Ministerul Muncii și instituțiile din subordine.

„Nu dăm afară pe nimeni. Zero concedieri. Din Ministerul Muncii, dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul. Eu nu sunt ministrul concedierilor, sunt ministrul Muncii, nu al trimiterilor oamenilor în șomaj”, a mai spus Manole.

Ministrul a reclamat că „în acest domeniu vorbim de instituții subdimensionate din punct de vedere al personalului”, avertizând că „este păgubos pentru economie să tai din anumite sisteme din Ministerul Muncii”.

Potrivit social-democratului, din 2008 și până în prezent, Inspecția Muncii a pierdut 50% din personal.

„Credeți că este o inspecție a muncii mai puternică raportat la cei care încalcă legea? Nu. Este cu 50% mai slabă. Pentru cine este asta o problemă? În primul rând pentru antreprenorii onești care își plătesc toate taxele”, a conchis ministrul Florin Manole.