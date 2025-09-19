Florin Marin a murit, la vârsta de 72 de ani. Antrenorul s-a stins după ce a fost internat două săptămâni la Terapie Intensivă

Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani, au anunţat Federaţia Română de Fotbal (FRF) şi mai multe cluburi la care a activat, potrivit Agerpres.

„Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secţia de Terapie Intensivă”, se arată într-un comunicat al FRF.

Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu. În primul eşalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21.

Florin Marin a jucat 174 de partide la Steaua Bucureşti, pentru care a evoluat din 1976 şi până în 1984, marcând trei goluri. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României.

A fost de asemenea, fost antrenor principal la echipa naţională Under-21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.

De asemenea, el a antrenat echipe precum Rapid Bucureşti, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Naţional, Rocar Bucureşti, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti, Astra Ploieşti, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, Dacia Mioveni, Astra Giurgiu, Oţelul Galaţi, ACS Poli Timişoara, FC Voluntari.