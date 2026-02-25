Sari direct la conținut
FNGCIMM: Firmele care au luat finanțare IMM INVEST și IMM INVEST PLUS își pot prelungi și refinanța soldul creditelor

Lei. Sursa foto: Dreamstime.com

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că lansează refinanțarea vechilor programe IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, prin „soluții optime pentru capital, investiții și creșterea competitivității IMM-urilor”. 

