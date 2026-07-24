Focarul de ciclosporiază s-a extins în alte patru state din SUA

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a asociat alte patru state unui focar multistatal de ciclosporiază, care a fost pus pe seama salatei iceberg mărunțite provenite din centrul Mexicului, a relatat vineri The Washington Post, preluat de Reuters.

Două surse familiare cu situația au declarat pentru The Post că Illinois, Kansas, Oklahoma și Pennsylvania au fost nou incluse în lista statelor afectate de focar. Până acum un număr mare de cazuri de ciclosporiază fusese depistat în Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest.

Una dintre persoanele familiare cu investigația a declarat că e posibil ca pacienții din cele patru state nou adăugate pe listă să se fi îmbolnăvit aproximativ în aceeași perioadă cu cei din primele cinci state, însă că anchetatorii au avut probabil nevoie de mai mult timp pentru a stabili dacă aceste cazuri făceau parte din același focar.

Cazuri de ciclosporiază, o boală provocată de parazitul Cyclospora, au fost raportate în cel puțin 41 de state americane în acest an. Totuși, anchetatorii încearcă încă să stabilească câte dintre aceste cazuri sunt legate de focarul asociat salatei iceberg mărunțite furnizate de Taylor Farms și servite în restaurantele Taco Bell.

Cum se manifestă ciclosporiaza

Printre cele mai frecvente simptome se numără diareea apoasă care persistă mai multe zile, pierderea bruscă în greutate și lipsa poftei de mâncare.

Simptomele pot apărea la aproximativ două săptămâni după infectare.

Experți au declarat anterior pentru BBC că parazitul care provoacă această boală este deosebit de dificil de identificat și urmărit.

„Nu este ca și cum ai căuta un ac într-un car cu fân. Este ca și cum ai încerca să găsești o porțiune microscopică dintr-un ac într-un car cu fân”, a declarat BBC Steven Manderach, director executiv al asociației oficialilor din domeniul alimentar și farmaceutic.

Peste 7.000 de cazuri de ciclosporiază în cel mai grav afectat stat din SUA

Michigan, statul cel mai grav afectat, a raportat joi 7.644 de cazuri ale acestei infecții intestinale, cu 473 mai multe decât în ziua precedentă.

Pe 17 iulie Taylor Farms a retras de pe piață salata iceberg provenită din centrul Mexicului. Retragerea a vizat salata comercializată în magazine, servită în restaurante și distribuită clienților din sectorul serviciilor alimentare.

Ministerul Sănătății din Mexic a declarat joi, în urma unei inspecții sanitare desfășurate la începutul săptămânii, că rezultatele analizelor efectuate asupra probelor de salată și apă prelevate de la furnizorul american Taylor Farms au fost negative pentru Cyclospora.

Însă o sursă din industrie familiarizată cu situația a declarat joi că Taylor Farms a închis temporar unitatea sa de procesare din centrul Mexicului, pe care autoritățile sanitare americane au asociat-o cu focarul multistatal de ciclosporiază aflat încă în desfășurare.