Focarul de ciclosporioză a făcut primele victime

Decesele a două persoane din Michigan sunt legate de focarul de ciclosporioză din SUA, au anunțat luni autoritățile sanitare americane.

Acestea sunt primele decese cunoscute care au legătură cu focarul de diaree severă („diaree explozivă”) care a afectat mai multe state din SUA, scrie CNN.

„Au fost identificate două decese în cadrul focarului de ciclosporioză care afectează statul Michigan. Conform dosarelor medicale, ambele persoane prezentau afecțiuni medicale preexistente grave, care ar fi putut fi agravate de ciclosporioză și de deshidratare. Nu se vor furniza informații suplimentare cu privire la aceste două cazuri”, a transmis Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale din Michigan.

Decesele cauzate de ciclosporioză sunt departe de a fi frecvente, întrucât infecția „nu este, în general, o boală care pune viața în pericol”, a precizat departamentul. În total, au fost raportate 11.234 de cazuri în statul Michigan, inclusiv 193 de persoane care au fost spitalizate.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a anunțat, într-un comunicat publicat pe site-ul său, că „are cunoștință de două decese legate de ciclosporioză la persoane cu afecțiuni medicale preexistente din Michigan, în contextul acestui focar”.

Ciclosporioza este cauzată de parazitul microscopic Cyclospora cayetanensiscare poate contamina alimentele proaspete sau apa și poate provoca diaree severă la persoanele infectate. Unele infecții cu ciclosporioză se pot ameliora spontan, dar fără tratament, simptomele pot persista o lună sau mai mult, iar diareea persistentă poate îngreuna menținerea hidratării. Însă deshidratarea cauzată de crize frecvente de diaree poate provoca afecțiuni grave.

Numărul cazurilor de ciclosporioză crește în lunile de primăvară și vară în SUA, sezonul tipic întinzându-se de la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii august, potrivit CDC. Dar în acest an numărul cazurilor este deosebit de ridicat.

CDC a identificat peste 18.000 de cazuri de ciclosporioză pe teritoriul SUA în acest sezon; 6.707 cazuri sunt confirmate, iar aproximativ 11.500 de cazuri sunt supuse unor teste și analize de laborator suplimentare pentru a se stabili dacă boala a fost contractată în SUA.

În 2026, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), în colaborare cu CDC și cu partenerii de la nivel statal, investighează mai multe focare de cazuri de ciclosporioză, inclusiv focarul deosebit de extins care afectează mai multe state și care are centrul în regiunea Midwest.

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