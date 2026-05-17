Focarul „extraordinar” de Ebola din Congo şi Uganda, declarat „urgenţă de interes internaţional” de OMS

Spital din Congo, unde a fost depistat un focar de Ebola. Sursă foto: Jorkim Jotham Pituwa / AP / Profimedia

Organizația Mondială a Sănătății a declarat duminică că focarul de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda constituie o „urgență de sănătate publică de interes internațional”, prezentând riscuri pentru țările vecine, transmite Reuters.

OMS a precizat că acest focar, provocat de virusul Bundibugyo, nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice, dar că țările care au granițe terestre comune cu Congo sunt expuse unui risc ridicat de răspândire ulterioară.

Agenția de sănătate a ONU a precizat într-o declarație că, până sâmbătă, în provincia Ituri din Congo, în cel puțin trei zone sanitare, inclusiv Bunia, Rwampara și Mongbwalu, au fost raportate 80 de decese suspectate, opt cazuri confirmate de laborator și 246 de cazuri suspectate.

Focarul este „extraordinar”, susține OMS

Ministerul Sănătății din Congo a declarat vineri că 80 de persoane au murit în cadrul noului focar din provincia estică.

Al 17-lea focar din țară, unde virusul Ebola a fost identificat pentru prima dată în 1976, ar putea fi de fapt mult mai extins, având în vedere rata ridicată de pozitivitate a probelor inițiale și numărul în creștere de cazuri suspecte raportate, a afirmat OMS.

Focarul este „extraordinar”, deoarece nu există terapii sau vaccinuri aprobate specifice virusului Bundibugyo, spre deosebire de tulpinile de Ebola-Zaire, a afirmat agenția.

Toate focarele anterioare din țară, cu excepția unuia, au fost cauzate de tulpina Zaire.

Focarul din Congo și Uganda reprezintă un risc pentru sănătatea publică în alte țări, existând deja câteva cazuri documentate de răspândire internațională, a declarat agenția, sfătuind țările să-și activeze mecanismele naționale de gestionare a dezastrelor și a situațiilor de urgență și să efectueze screening transfrontalier și screening pe principalele drumuri interne.

În capitala Ugandei, Kampala, au fost raportate vineri și sâmbătă două cazuri confirmate de laborator, aparent fără legătură între ele, inclusiv un deces, la persoane care călătoreau din Congo, a declarat OMS.

Un caz confirmat de laborator a fost raportat și în capitala Kinshasa la o persoană care se întorcea din Ituri, a precizat OMS.

Cum se răspândește Ebola

Persoanele care au intrat în contact cu virusul Bundibugyo sau cazurile confirmate nu ar trebui să călătorească la nivel internațional, cu excepția cazurilor de evacuare medicală, a precizat OMS.

Agenția a recomandat izolarea imediată a cazurilor confirmate și monitorizarea zilnică a contactelor, cu restricții de călătorie la nivel național și fără călătorii internaționale până la 21 de zile după expunere.

În același timp, OMS a îndemnat țările să nu-și închidă granițele și să nu restricționeze călătoriile și comerțul din teamă, deoarece acest lucru ar putea duce la trecerea ilegală a granițelor de către persoane și mărfuri, care nu sunt monitorizate.

Pădurile tropicale dense din Congo constituie un rezervor natural pentru virusul Ebola.

Acest virus, adesea mortal, care provoacă febră, dureri, vărsături și diaree, se răspândește prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate, cu materiale contaminate sau cu persoanele care au decedat din cauza bolii, potrivit Centrelor africane pentru controlul și prevenirea bolilor.