Focuri de armă în Bruxelles. Poliția belgiană este în căutarea a doi bărbați înarmați

Poliția belgiană este în căutarea unor bărbați înarmați după ce a fost alertată privind un schimb de focuri în în fața unei stații de metrou din Bruxelles, potrivit BBC. Relatări din presa belgiană sugerează că evenimentele ar putea avea legătură cu traficul de droguri. Zona din jurul Bruxelles-Midi are de mult timp o reputație de violență și criminalitate.

Camerelor de supraveghere au surprins miercuri dimineață cel puțin doi bărbați purtând cagule și având asupra lor ceea ce păreau a fi arme Kalașnikov la intrarea în stația Clémenceau din centrul capitalei Belgiei.

Sarah Frederickx, purtătoarea de cuvânt a poliției din Bruxelles, a declarat că suspecții au fugit în stația de metrou și ar putea fi încă în tunelurile metroului.

Purtătoarea de cuvânt a declarat că nu au existat răniți în schimbul de focuri. Atât poliția locală, cât și poliția feroviară federală acționează în zona.

