VIDEO Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist”

O persoană a fost rănită după ce în fața Parlamentului au fost trase focuri de arme, relatează presa locală citată de Reuters. Televiziunea sârbă Nova a prezentat imagini din fața Parlamentului care arată un incendiu major în zona unde sunt plasate corturile susținătorilor președintelui sârb Aleksandar Vucic care organizarea o contramanifestație la protestele de amploare ale studenților care denunță corupția din Serbia.

Gori Ćacilend.

Obezbeđenje Skupštine nas upozorava da se sklonimo, jer kažu da

IMA MUNICIJE!!! pic.twitter.com/FRO5gCwtkk — Dušan Nikezić (@dusannikezic) October 22, 2025

Potrivit NOVA, o persoană a fost rănită. N1 TV a precizat că un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost rănit de un foc de armă și este în stare stabilă. Atacatorul a fost capturat de forțele de ordine.

„Eram în sala de vot când un coleg din grupul parlamentar SRCE a spus că ceva arde. Am ieșit în fața clădirii, dar agenții de securitate ne-au întâmpinat și ne-au spus să mutăm mașinile în fața Adunării, dacă cineva avea mașini parcate acolo. La început nu am luat situația în serios, știind că acolo se aflau butelii de gaz și cine știe ce se putea întâmpla. Cu toate acestea, în scurt timp s-au auzit împușcături și a sosit vestea că cineva era rănit”, a spus deputata Biljana Đorđević, membră a opoziției, pentru Nova.

În ciuda acestui fapt, președinta parlamentului, Marina Ragush, nu a întrerupt ședința în niciun moment. „I-am spus: «Ćaciland (n.r. numele dat zonei unde sunt corturile susținătorilor) este în flăcări», dar ei au continuat să voteze ”, a mai spus Đorđević.

Deputatul Nenad Milojicic, de asemenea dintr-un partid aflat în opoziție, a afirmat că, după incendiu, s-au auzit împușcături și că polițiștii au intervenit.

„Au scos armele, s-a aflat că un bărbat în vârstă a fost rănit în cort. Unele vehicule din fața Adunării au fost, de asemenea, avariate de ricoșee, în special mașina unui deputat din Jagodina. La un moment dat, a fost cu adevărat înfricoșător”, a declarat Milojičić pentru Nova.

„Astfel de scene în fața Adunării Naționale sunt înfiorătoare. Parcă ar fi dintr-un film. Este plin de polițiști, sunt pompieri, fumul încă se ridică. Am văzut că un bărbat a fost reținut, el încă zace pe jos, înconjurat de polițiști. Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor lucruri, guvernul votează în Adunare”, a declarat și deputata Jelena Milošević pentru Nova.

Alekasandar Vucic: „Ura provocată de politicieni și mass-media a dus la actul terorist din Ćaciland”.

După incident, președintele sârb Alekasandar Vucic a ieșit într-o conferință de presă în care a prezentant datele personale ale bărbatului arestat, precum și arma pe care a folosit-o.

„Ura provocată de politicieni și mass-media a dus la actul terorist din Ćaciland”, a acuzat președintele sârb.

Suspectul avea la el o găleată cu benzină cu care voia să provoace un incendiu, potrivit lui Vucic care a solicitat difuzarea înregistrărilor interogatoriului și arestării suspectului.

„Pentru mine, motivul politic este fără echivoc. Îi urăm domnului Bogdanović (n.r. persoana rănită) o operație și o recuperare reușite”, a spus Vučić și a îndemnat susținătorii săi să se abțină de la adunări. „Răzbunarea nu a făcut niciodată bine nimănui”, a spus el.

Manifestațiile susținătorilor lui Vucic

Ćaciland este un nume colocvial pentru o tabără din parcul Pionirski din Belgrad unde și-au instalat corturi susținătorii Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, ca răspuns la demonstrațiile studențești anticorupție din Serbia. Ei se află acolo din martie 2025, înainte ca studenții să organizeze cel mai mare protest din istoria țării la care au participat sute de mii de persoane.

Protestele sutdenților au pornit după ce, pe 1 noiembrie 2024, 15 persoane și-au pierdut viața și alte două au fost grav rănite în urma prăbușirii tavanului gării din Novi Sad.

De atunci, protestele s-au extins și au cuprins toată țara. Furia celor mai mulți oameni este îndreptată împotriva președintele Aleksandar Vučić și sistemul corupt de sub el, percepuți ca fiind la baza acestei tragedii. Inițiate de studenți, demonstrațiile au atras inclusiv profesori, fermieri și muncitori, devenind cea mai mare provocare la adresa președintelui Aleksandar Vučić de la preluarea puterii, în 2012.