Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta era acasă la momentul atacului

O femeie a tras mai multe focuri de armă în casa artistei Rihanna din Beverly Hills, duminică, iar unul dintre gloanţe a străpuns un perete al casei. Poliția din LA a anunțat că Rihanna era acasă la momentul atacului, dar nimeni nu a fost rănit, transmit Reuters și NBC News.

Împușcăturile au fost raportate la ora locală 13:15 la domiciliul unde Rihanna locuiește cu iubitul ei, starul hip-hop A$AP Rocky, tatăl celor trei copii ai ei, chiar la periferia orașului Beverly Hills, a declarat Poliția din Los Angeles.

Poliția a intervenit la fața locului şi au reţinut o suspectă în vârstă de 30 de ani. Patru gloanțe sau fragmente au lovit părți ale proprietății, a declarat poliția din Los Angeles.

Potrivit NBC News, femeia a condus până la casa Rihannei și a început să tragă cu ceea ce poliția a descris ca fiind o pușcă de tip AR-15.

Numele suspectei nu a fost făcut public,dar căpitanul Mike Bland din cadrul departamentului de poliție din Los Angeles a declarat într-un comunicat că mai multe informații despre femeie, inclusiv acuzațiile, vor fi publicate luni.