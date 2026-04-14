Fondatorul colosului imobiliar Evergrande a pledat vinovat pentru fraudă și riscă închisoarea pe viață

Hui Ku Yan, fotografiat în 2020, înainte de căderea sa în dizgrație din cauza problemelor Evergrande, FOTO: ChinaImages / Sipa USA / Profimedia

Hui Ka Yan, fondatorul China Evergrande Group, cel mai îndatorat dezvoltator imobiliar din lume, a pledat vinovat pentru acuzații care includ utilizarea abuzivă a fondurilor, fraudă în strângerea de capital și atragerea ilegală de depozite de la public, a anunțat o instanță din orașul Shenzhen, transmite Reuters.

Evergrande se află în incapacitate de plată încă din 2021 pentru cea mai mare parte a datoriilor sale de 300 de miliarde de dolari. Dificultățile colosului imobiliar sunt considerate emblematice pentru problemele sectorului imobiliar din China, care au tras în jos creșterea celei de-a doua economii a lumii de mai mult timp.

Hui Ka Yan „a pledat vinovat și și-a exprimat remușcările” în cadrul procedurilor de judecată desfășurate luni și marți împotriva sa și a Evergrande, a precizat instanța din orașul aflat în sudul Chinei, într-un mesaj publicat pe contul său oficial de WeChat.

Lichidatorii Evergrande au refuzat să comenteze cazul.

Reuters nu a reușit să obțină un punct de vedere de la Hui, în vârstă de 67 de ani, care nu a mai fost văzut în public din momentul în care autoritățile chineze l-au reținut în 2023, după intrarea în incapacitate de plată a Evergrande.

Fondatorul Evergrande își va afla ulterior sentința

Hui și compania se confruntă de asemenea cu acuzații de acordare ilegală de împrumuturi, emitere frauduloasă de titluri și dare de mită prin intermediul unor entități, a adăugat Tribunalul Popular Intermediar din Shenzhen, precizând că verdictele vor fi pronunțate ulterior, fără a indica o dată exactă.

Incapacitatea companiei de a rambursa miliarde de dolari a generat furie în rândul claselor de jos și de mijloc din China, multe persoane pierzându-și economiile și investițiile, ceea ce a provocat proteste și a amenințat stabilitatea socială a țării comuniste.

Închisoarea pe viață și confiscarea averii reprezintă pedepsele maxime pentru strângerea ilegală de fonduri, în timp ce faptele de corupție pot atrage, de asemenea, condamnări pe viață.

În 2024, autoritatea de reglementare a pieței de capital din China l-a amendat pe Hui cu 6,6 milioane de dolari și i-a interzis pe viață accesul pe piața valorilor mobiliare, după ce a constatat că principala filială a Evergrande și-a umflat artificial veniturile și a comis fraude pe piața de capital.

Fost tehnician în industria oțelului, Hui și-a construit averea pe baza locuințelor cu prețuri reduse, devenind la un moment dat unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

După ce a fondat Evergrande în 1996, el a transformat compania în cel mai mare dezvoltator imobiliar din China după vânzările contractate, asumându-și agresiv datorii.

Hui Ka Yan a fost cel mai bogat om din Asia

Omul de afaceri nu a evitat nici noile domenii emergente în China, investind în mașini electrice și în fotbal, ambele fiind pasiuni ale președintelui Xi Jinping.

În 2017, Hui era cel mai bogat om din Asia, cu o avere estimată la 45,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Până în 2023, averea sa scăzuse la 3 miliarde de dolari.

În 2024, Evergrande a primit un ordin de lichidare din partea unui tribunal din Hong Kong și a fost delistată de pe bursa din Hong Kong anul trecut, punând capăt unei perioade tumultuoase de expansiune și prăbușire.

În afara Chinei continentale, lichidatorii Evergrande au purtat bătălii în instanță pentru a îngheța activele offshore ale lui Hui și ale fostei sale soții, într-o încercare de a recupera 6 miliarde de dolari reprezentând dividende și remunerații plătite omului de afaceri și altor foști directori ai companiei.