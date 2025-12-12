Fondatorul Terraform Labs, supranumit „regele criptomonedelor”, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru o „fraudă la scară epică, generațională”

Do Kwon, antreprenorul sud-coreean din domeniul criptomonedelor care a lansat două monede digitale care au provocat în 2022 pierderi estimate la 40 de miliarde de dolari, a fost condamnat joi la 15 ani de închisoare pentru ceea ce un judecător a numit o escrocherie „de proporții epice”, relatează Reuters.

Judecătorul federal Paul A. Engelmayer, care a pronunțat sentința, l-a mustrat dur pe Kwon pentru că i-a mințit în mod repetat pe investitorii de rând care și-au pus încrederea și economiile de-o viață în mâinile lui.

„A fost o fraudă la scară epică, generațională. În istoria urmăririlor penale federale există puține fraude care să fi produs atâtea pagube câte ați produs dumneavoastră, domnule Kwon”, i-a spus Engelmayer în timpul audierii de la tribunalul federal din Manhattan.

Kwon, în vârstă de 34 de ani, a cofondat compania Terraform Labs din Singapore și a dezvoltat monedele TerraUSD și Luna. Cele două au fost prezentate investitorilor drept criptomonede „stabile” (stablecoins) – un tip de monede digitale al căror preț și volum sunt legate de un activ din viața reală precum aurul sau o valută. Creatorii și proponenții stablecoins susțin că aceste criptomonede sunt protejate astfel de volatilitatea uriașă care caracterizează în general piața crypto.

În perioada de glorie a companiei sale, Kwon ajunsese să fie poreclit „regele criptomonedelor” iar averea sa personală era estimată la mai multe miliarde de dolari.

Antreprenorul a admis însă acum în fața procurorilor că i-a indus în eroare pe investitori în legătură cu o monedă care ar fi trebuit să-și mențină un preț stabil în perioadele de volatilitate a pieței, și a pledat vinovat față de unele dintre capetele de acuzare.

Unele din victimele lui Kwon spun că au pierdut totul pe criptomonedele sale

Kwon este unul dintr-o serie de magnați ai criptomonedelor care s-au confruntat cu acuzații federale după ce prăbușirea prețurilor tokenurilor digitale în 2022 a dus la colapsul mai multor companii.

Îmbrăcat în uniforma galbenă de detenție, Kwon s-a adresat instanței și și-a cerut scuze victimelor sale, inclusiv sutelor de persoane care au trimis scrisori instanței descriind prejudiciile suferite.

Ayyildiz Attila, una dintre sutele de victime care au trimis scrisori instanței, a declarat că a pierdut între 400.000 și 500.000 de dolari în urma prăbușirii Terraform Labs.

„Economiile mele, viitorul meu și rezultatul anilor de sacrificii au dispărut. M-am străduit să țin pasul cu plățile și responsabilitățile, iar tot ceea ce strânsesem a fost șters”, a spus Attila.

Procurorul federal Jay Clayton din Manhattan a spus într-o declarație după audiere că Kwon a conceput scheme elaborate pentru a umfla valoarea criptomonedelor sale și a fugit de responsabilitate când infracțiunile sale au ieșit la iveală.

Terraform Labs a fost la un moment dat una dintre marile vedete ale pieței crypto, FOTO: Andre M. Chang / Zuma Press / Profimedia Images

Realitatea din spatele „regelui criptomonedelor”

Procurorii solicitaseră o pedeapsă de cel puțin 12 ani de închisoare, afirmând că prăbușirea criptomonedei Terra a lui Kwon a provocat pierderi de miliarde de dolari și a declanșat un lanț de crize pe piața crypto.

Avocații lui Kwon ceruseră ca acesta să fie condamnat la cel mult cinci ani, astfel încât să se poată întoarce în Coreea de Sud pentru a se confrunta cu acuzațiile penale de acolo.

Procurorii l-au acuzat în ianuarie pe Kwon de fraudă cu valori mobiliare, fraudă electronică, fraudă cu mărfuri și conspirație pentru spălare de bani.

Kwon a fost acuzat că i-a indus în eroare pe investitori în 2021 în legătură cu TerraUSD, o așa-zisă criptomonedă „stabilă” conceput să își mențină valoarea raportat la dolar. Procurorii au susținut că, atunci când prețul TerraUSD a scăzut sub pragul de 1 dolar în mai 2021, Kwon le-a spus investitorilor că un algoritm informatic numit „Terra Protocol” a restabilit valoarea monedei.

În realitate, Kwon a aranjat ca o firmă de tranzacționare să cumpere în secret milioane de dolari din acel token pentru a-i susține artificial prețul, potrivit documentelor de acuzare.

Magnatul crypto e pus sub acuzare și în țara sa natală

Kwon a pledat vinovat în august la două capete de acuzare – conspirație în vederea comiterii de fraudă și fraudă electronică – și și-a cerut scuze în instanță pentru comportamentul său.

Anul trecut, el a fost de acord să plătească 80 de milioane de dolari ca amendă civilă și să aibă interdicție de a efectua tranzacții cu criptomonede, ca parte a unei înțelegeri de 4,55 miliarde de dolari pe care el și Terraform au încheiat-o cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.

El se confruntă, de asemenea, cu acuzații în Coreea de Sud. În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorii nu se vor opune unei eventuale cereri a lui Kwon de a fi transferat în străinătate după ce va executa jumătate din pedeapsa primită în SUA.