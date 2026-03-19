Fondul de pensii de 900 de miliarde de dolari din Coreea de Sud, victima furiei fanilor K-pop / Ce s-a întâmplat

Fanii K-pop au suprasolicitat liniile de asistență telefonică și prin e-mail ale fondului de pensii de 900 de miliarde de dolari din Coreea de Sud , din cauza furiei provocate de plecarea unui membru al popularei trupe de băieți Enhypen, în a cărei firmă de management deține fondul o participație, transmite Reuters.

Kim Sung-joo, președinte și director general al Fondului Național de Pensii, a dezvăluit miercuri pe Facebook ce s-a întâmplat și i-a îndemnat pe fanii Enhypen să nu mai perturbe serviciile sale, spunând că acțiunile lor au creat neplăceri angajaților din Coreea și din străinătate care solicitau consiliere în materie de pensii.

NPS a fost vizat din cauza unei postări eronate pe rețelele sociale, care afirma că NPS era acționarul majoritar al casei de management a Enhypen, HYBE, a spus Kim. NPS nu se implică în formarea grupurilor K-pop sau în problemele membrilor acestora, a declarat el.

„Am aflat că unii utilizatori de pe X au postat online numerele de telefon ale centrului de asistență al NPS și au mobilizat alți utilizatori să protesteze împotriva eliminării unui membru Enhypen”, a spus Kim, adăugând că fondul a fost ulterior inundat de apeluri telefonice din străinătate și de peste 1.500 de e-mailuri într-un interval de două ore.

Conform unui document depus de companie, la sfârșitul lunii septembrie, NPS deținea o participație de 7,54% în HYBE, fiind al treilea acționar ca mărime după fondatorul HYBE, Bang Si-hyuk, și dezvoltatorul de jocuri Netmarble.

Marți, Heeseung, membru al trupei Enhypen, și-a anunțat plecarea bruscă din grup pentru a-și urma propria carieră solo.

Grupurile de fani K-pop, pline de tineri pasionați de tehnologie, folosesc în mod regulat rețelele sociale pentru a-și exprima protestul sau sprijinul față de chestiuni legate de vedetele pe care le urmăresc, dar incidentul NPS reprezintă un caz rar în care un serviciu public guvernamental a fost perturbat.

Anul trecut, fanii grupului sud-coreean de fete NewJeans au inundat faxurile Ministerului Culturii din Coreea de Sud pentru a solicita o anchetă asupra agenției de management a grupului.