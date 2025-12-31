Sari direct la conținut
Fonduri UE 2026: Start la ajutoarele AFIR de 151,3 milioane EUR pentru fermierii din România, în ianuarie. Ghidul oficial, perioada de aplicare și pragurile intermediare

Bani europeni. Foto: DreamsTime.com via StartupCafe.ro

Fermierii din România vor începe în ianuarie 2026 sesiunea de depunere online a proiectelor pentru a obține ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, prin intervenția DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau cartofi, finanțată din fonduri europene. 

Sursă foto: Dreamstime.com

