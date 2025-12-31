Fonduri UE 2026: Start la ajutoarele AFIR de 151,3 milioane EUR pentru fermierii din România, în ianuarie. Ghidul oficial, perioada de aplicare și pragurile intermediare
Fermierii din România vor începe în ianuarie 2026 sesiunea de depunere online a proiectelor pentru a obține ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, prin intervenția DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau cartofi, finanțată din fonduri europene.
Sursă foto: Dreamstime.com
