Ford anunță că va renunța la noua generație de mașini electrice pe care a plănuit-o ani de zile și amortizează cheltuieli de aproape 20 de miliarde de dolari

Ford Motor a anunțat luni o ajustare contabilă de 19,5 miliarde de dolari legată de investițiile în vehicule electrice și va renunța practic la întreaga sa nouă generație de autoturisme electrice în cel mai vizibil semn de până acum al retragerii industriei auto de la o tehnologie pe care producătorii au susținut-o fără rezerve la începutul acestui deceniu, relatează Reuters.

O mare parte din această sumă reflectă cheltuieli asociate anulării unor modele complet electrice care se aflau în dezvoltare de ani de zile. Ford își mută o mare parte din atenție către extinderea gamei de modele convenționale pe benzină, precum și a vehiculelor hibride, într-un efort de a se potrivi mai bine preferințelor cumpărătorilor americani de automobile.

Aproximativ 8,5 miliarde de dolari sunt legate de costuri asociate renunțării la mai multe viitoare vehicule electrice, inclusiv o camionetă de mari dimensiuni planificat să fie construit în statul american Tennessee. Ford amortizează, de asemenea, 6 miliarde de dolari provenite dintr-o operațiune comună de producție a bateriilor cu compania sud-coreeană SK On – aceasta a anunțat săptămâna trecută încetarea parteneriatului.

Ford a descris alte 5 miliarde de dolari drept „cheltuieli suplimentare legate de programe”. Din totalul acestor costuri, doar aproximativ 5,5 miliarde de dolari vor avea un impact asupra numerarului, cheltuieli care, potrivit companiei, vor fi suportate anul viitor și până în 2027.

Ce înseamnă decizia Ford

Ford renunță, în esență, la toate vehiculele electrice de generație următoare, inclusiv camioneta de mari dimensiuni, precum și la unele furgonete comerciale. Uzina din Tennessee, care fusese proiectată să ajungă în cele din urmă la o producție de 500.000 de camionete electrice pe an atunci când Ford a anunțat proiectului în 2023, va produce acum camionete cu motoare pe benzină.

Strategia Ford privind vehiculele electrice rămâne astfel concentrată pe o familie de modele mai accesibile, dezvoltate de o echipă din California. Compania a declarat că primul model rezultat din acest proiect va fi o camionetă de clasă medie, cu un preț de aproximativ 30.000 de dolari la lansare, programată pentru 2027.

La fel ca aproape toți producătorii auto tradiționali, Ford a pierdut bani din operațiunile sale cu vehicule electrice: 5 miliarde de dolari în 2024 și, cel mai probabil, alte câteva miliarde în acest an. Un factor major îl reprezintă costul ridicat al bateriilor, care nu a scăzut atât de rapid pe cât se așteptau directorii din industria auto.

În esență, compania își limitează pierderile asumându-și acum costuri mari. Reducerea expunerii la vehicule electrice care generează pierderi ar trebui să îmbunătățească rezultatele financiare în trimestrele următoare. Directorii au declarat că afacerea cu vehicule electrice ar urma să devină profitabilă în 2029.

Ford pune mai mult accentul pe autoturismele hibride

Ford a declarat că automobilele hibride, care folosesc motoare pe benzină împreună cu baterii pentru a îmbunătăți puterea și eficiența consumului de combustibil, vor susține creșterea în anii următori. Compania se așteaptă ca mixul său global de hibride, vehicule electrice cu autonomie extinsă și vehicule complet electrice să ajungă la 50% din vânzările de automobile până în 2030, de la 17% în prezent.

Un exemplu este Ford F-150 „Lightning”, o camionetă complet electrică aflată în vânzare din 2022, despre care Ford spune că va fi refăcută în cele din urmă ca o camionetă electrică cu autonomie extinsă. Această configurație va include un generator pe benzină care va încărca bateria în timpul deplasării, oferind șoferului o autonomie de 1.100 de kilometri fără a fi nevoie de reîncărcare sau realimentare.

Ford va folosi fabrici din Kentucky și Michigan pentru a produce baterii destinate serviciilor de stocare a energiei, care sunt foarte solicitate de centrele de date asociate „boom”-ului domeniului inteligenței artificiale. Compania a descris această activitate ca pe o nouă linie de afaceri, care va include vânzări și servicii, și a declarat că va investi 2 miliarde de dolari pentru lansarea operațiunii în următorii doi ani.