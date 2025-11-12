Șeful Ford afirmă că a fost șocat după ce inginerii companiei au demontat mașini electrice Tesla și din China

Jim Farley, CEO-ul Ford, fotografiat în timpul unor comentarii făcute pe 30 aprilie la lansarea unei noi versiuni a SUV-ului „Ford Expedition”, FOTO: Carolyn Kaster / AP / Profimedia Images

Jim Farley, directorul general al Ford, spune că a avut o revelație șocantă despre mașinile electrice după ce a demontat vehicule produse de Tesla și de rivalii acesteia din China, relatează Business Insider.

Vorbind într-un episod al podcastului Office Hours: Business Edition, Farley a spus că descoperirea privind gradul în care Tesla și noii producători chinezi de vehicule electrice sunt înaintea Ford a fost „șocantă” și că aceasta l-a făcut să reorganizeze propria companie.

„Am fost foarte smerit după ce am demontat primul Model 3 de la Tesla și am început să analizăm vehiculele chinezești. Când le-am desfăcut, a fost șocant ce am descoperit”, i-a spus Farley gazdei podcastului, Monica Langley, în interviu.

CEO-ul din Detroit a declarat că modelul Ford Mustang Mach-E avea cu aproximativ 1,6 kilometri mai mult cablaj electric decât Tesla, ceea ce adăuga masă suplimentară mașinii și impunea o baterie mult mai mare și mai scumpă.

Demontarea vehiculelor rivale este o practică obișnuită în industria auto. Directorul general al producătorului de telefoane Xiaomi, care a intrat recent pe piața mașinilor electrice, a dezvăluit în septembrie că echipa sa a cumpărat trei Tesla Model Y și le-a demontat complet pentru a studia fiecare componentă.

Xiaomi anunțase încă din 2021 că intenționează să producă mașini electrice și că va scoate primele autoturisme de pe benzile de producție în 2024, dar planurile sale s-au confruntat cu mai multe obstacole și amânări.

Divizia de mașini electrice a Ford încă pierde miliarde de dolari

Farley, care conduce Ford din 2020, a spus că dezmembrarea modelelor rivale de către inginerii Ford l-a convins că producătorul auto pe care îl conduce trebuie să se schimbe pentru a ține pasul cu noii concurenți.

Business Insider amintește că Farley a separat în 2022 operațiunile Ford dedicate vehiculelor electrice într-o nouă divizie numită Model E. Divizia a pierdut peste 5 miliarde de dolari în 2024 și se estimează că va suferi pierderi similare și anul acesta, dar Farley a spus că nu regretă decizia.

„Știam că va fi o afacere dură”, a declarat el în podcast, adăugând că i s-a părut important ca activitatea Ford în domeniul vehiculelor electrice să fie responsabilă în fața investitorilor.

„Filosofia mea este să abordezi cele mai dificile probleme cât mai repede și, uneori, să o faci în public, pentru că în felul acesta le vei rezolva mai rapid”, a spus directorul general al Ford.