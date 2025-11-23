Decizie-șoc în Formula 1 după cursa din Las Vegas: mașinile McLaren au fost descalificate! Ce înseamnă asta pentru clasament

La câteva ore de la finalul cursei de Formula 1 din Las Vegas, oficialii au anunțat oficial că piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, au fost descalificați. Punctele obținute de cei doi au fost astfel anulate, iar Max Verstappen se apropie de Norris in clasamentul piloților.

Verificările efectuate la finalul cursei din Las Vegas au arătat că piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, au încălcat regulamentul F1. Astfel, cei doi au fost descalificați. Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial al F1: cele două mașini McLaren au picat la verificările de la finalul cursei.

Potrivit deciziei F1, piloții McLaren Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați în Las Vegas pentru uzură excesivă a planșeelor monoposturilor.

Cursa de Formula 1 din Las Vegas a fost câștigată de Max Verstappen, care a plecat de pe locul 2, dar care l-a întrecut chiar la start pe Lando Norris, cel care a plecat din pole-position și care conduce în clasamentul piloților.

Lando terminase pe locul 2, în timp ce podiumul a fost completat de George Russel, de la Mercedes.

Cum arată acum clasamentul piloților

După descalificarea mașinilor McClaren, Max Vestappen s-a apropiat la numai 24 de puncte de liderul Lando Norris, care are în total 390 de puncte. Max Verstappen ajunge pe locul 2, cu 366 de puncte. Oscar Piastri are și el tot 366 de puncte.

Până la finalul sezonului au mai rămas de disputat două curse, în Qatar, unde este și cursă de sprint, și Abu Dhabi. Au mai rămas în joc astfel 58 de puncte, cu o diferență între piloți de 24 de puncte.