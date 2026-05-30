Forțele americane au atacat o navă comercială care încerca să spargă blocada ce vizează porturile iraniene

Armata americană a lansat o rachetă spre sala motoarelor de la o navă comercială care încerca să încalce blocada dispusă de SUA împotriva porturilor iraniene, conform anunțului făcut sâmbătă de Comandamentul Central, citat de AP News.

Nava de marfă Lian Star, sub pavilionul Gambiei, a ignorat peste 20 de avertismente din partea forțelor americane în cursul nopții, în timp ce încerca să intre într-un port iranian, a declarat armata SUA.

Aceasta a rămas în derivă în Golful Oman, iar forțele SUA nu au urcat la bordul ei, a precizat un oficial american familiarizat cu situația, vorbind sub condiția anonimatului despre operațiunile militare.

Odată cu această acțiune, numărul navelor oprite de armata SUA când încercau să spargă blocada a ajuns la șase. Una a fost lăsată să își continue drumul, în timp ce alte 116 au fost redirecționate, au mai spus forțele Washingtonului.

Discuțiile continuă

Blocada americană a fost inițiată în 17 aprilie, ca răspuns la decizia Iranului de a paraliza Strâmtoarea Ormuz după atacul lansat de SUA și Israel împotriva sa în 28 februarie. Din 7 aprilie este în vigoare un armistițiu fragil, iar în prezent sunt în desfășurare discuții pentru o eventuală prelungire a acordului cu 60 de zile, timp în care ar urma să aibă loc negocieri pe tema programului nuclear iranian.

Președintele american declarase, vineri, într-o postare pe rețelele sociale, că Iranul „trebuie să fie de acord că nu vor avea niciodată o bombă sau armă nucleară”, că „Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat”, fără taxe sau restricții de trafic, și că minele amplasate de Iran pe calea navigabilă trebuie „eliminate”, potrivit CNN.

În replică, Mohsen Rezaie, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, l-a acuzat sâmbătă pe președintele american Donald Trump că „trădează diplomația pentru a treia oară”, sugerând că Teheranul se aștepta la o astfel de poziție din partea liderului de la Casa Albă.