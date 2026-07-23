Forțele houthi afirmă că au lovit două petroliere saudite pe Marea Roșie. Efectul asupra războiului SUA – Iran

Gruparea Houthi, aliată a Iranului, a afirmat joi că a atacat două petroliere saudite în cadrul blocajului său naval contra Arabiei Saudite, amenințând că va crea un al doilea punct de strangulare a aprovizionării mondiale cu petrol, pe lângă închiderea aproape totală a Strâmtorii Ormuz de către Iran, transmite Reuters.

Militanții cu baza în Yemen, care controlează zone din apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb, situată la capătul opus al Peninsulei Arabe față de Strâmtoarea Ormuz, au anunțat luni că impun un blocaj naval asupra Arabiei Saudite, într-o acțiune pe care unii analiști au considerat-o o mișcare tactică a Iranului în războiul cu SUA.

Chiar și înainte de noile amenințări la adresa traficului maritim din Marea Roșie, blocada aproape totală a Strâmtorii Ormuz impusă de Iran a alimentat inflația la nivel mondial, determinând creșterea prețurilor petrolului.

Cel puţin nouă nave comerciale au făcut cale întoarsă în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb sau în Marea Roşie după ameninţarea rebelilor houthi de a impune o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite, potrivit datelor de monitorizare maritimă.

Incendiu pe o navă lovită de houthi

Forțele houthi au spus că au desfășurat atacuri cu rachete și drone asupra a două petroliere saudite din Marea Roșie, pe care le-au identificat drept „Encelia” și „Layla”.

Agenția de știri oficială saudită SPA a citat o sursă oficială care a afirmat că nava „Encelia” a fost lovită, declanșând un incendiu la prova. Atacul asupra navei „Layla” a rămas neconfirmat.

O sursă din domeniul securității maritime a declarat că nava „Encelia” a transmis un semnal de urgență, raportând că a fost lovită de o rachetă în apropierea portului saudit Jizan din Marea Roșie, miercuri seara târziu.

Milioane de barili pe zi de petrol saudit se îndreaptă către portul Yanbu al regatului, situat la Marea Roșie, pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz.

Dacă transporturile nu pot trece prin strâmtoarea sudică a Mării Roșii, acestea nu au la dispoziție decât ruta nordică prin Canalul Suez, ceea ce prelungește călătoria cu câteva săptămâni și generează costuri suplimentare.

Amenințarea grupării Houthi de a impune un blocaj naval împotriva Arabiei Saudite ar putea extinde semnificativ conflictul și ar putea pune sub presiune armata SUA, au declarat actuali și foști oficiali americani pentru Reuters.

Două petroliere chinezești de mare capacitate, care transportau împreună 4 milioane de barili de petrol saudit, se îndreptau joi dimineață spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb, conform datelor privind transportul maritim.