VIDEO Forțele Navale au neutralizat o dronă marină ucraineană Sea Baby, la câteva zeci de kilometri în larg de Constanța

Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au distrus o dronă marină ucraineană de tip Sea Baby, la solicitarea Gărzii de Coastă. Drona a fost depistată la 36 de mile marine, adică circa 67 kilometri, est de Constanța.

Scafandrii EOD au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă, transmite MApN.

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby”, anunță ministerul.

Potrivit sursei amintite, echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, „în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”.

MApN spune că din luna februarie 2022 până în prezent a fost asigurată libertatea de navigație pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

„Un alt pericol major pentru securitatea maritimă este reprezentat de minele marine aflate în derivă. În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române”, transmite instituția.

Dronele ucrainene Sea Baby

Ucraina a folosit intensiv în ultimele săptămâni dronele marine kamikaze Sea Baby pentru a lovi nave petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră.

„Sea Baby” este un tip de dronă navală dezvoltată de SBU (serviciul ucrainean de securitate), folosită în luptă în Marea Neagră pentru a lovi nave militare sau petroliere ruseşti — drona este folosită uneori ca o dronă „kamikaze”, adică ce se detonează la impact, dar ea poate fi folosită și ca platformă de lansare de rachete de atac de la bord.

Sea Baby are autonomie mare, de până la 1.500 km și o capacitate de transport a unei încărcături deloc neglijabile, de până la aproape 2 tone. Nava fără pilot poate fi echipată nu doar cu explozivi, ci şi cu lansatoare de rachete sau mitraliere. Astfel de drone au fost folosite inclusiv pentru a lansa rachete sol-aer împotriva unor elicoptere rusești.