Forțele speciale l-au prins pe liderul cartelului Jalisco, „El Mencho”, după ce acesta și-a invitat una din iubite la o cabană

Turiștii mexicani care caută un refugiu liniștit la munte sunt atrași de cabanele de pe dealurile din afara orașului Tapalpa, cunoscut sub numele de „pueblo mágico” sau „orașul magic”, datorită frumuseții pădurilor de pini din statul Jalisco, scrie The Wall Street Journal.

Duminică dimineață, unul dintre acei turiști era cel mai căutat bărbat din Mexic: Nemesio „El Mencho” Oseguera, liderul cartelului paramilitar Jalisco New Generation, principalul traficant de cocaină către SUA. Autoritățile mexicane au declarat că acesta se afla acolo pentru o întâlnire cu una dintre iubitele sale, dar că era însoțit de propriile trupe de securitate, puternic înarmate.

Chiar înainte de răsăritul soarelui, liniștea dealurilor din Jalisco a fost întreruptă de zgomotele elicopterelor de luptă, ale avioanelor militare și apoi de împușcături. Forțele de securitate mexicane se apropiau de cabina lui Oseguera înarmate ca pentru război.

Echipajul de securitate al lui Oseguera a ripostat. „A fost cu adevărat un atac foarte violent”, a declarat secretarul mexican al Apărării, generalul Ricardo Trevilla, într-o conferință de presă din Mexico City.

Ministrul mexican al Apărării, Ricardo Trevilla Trejo vorbind la o conferință de presă despre moartea lui Nemesio Oseguera, sau „El Mencho,” liderul cartelului Jalisco Nueva Generacion . Credit line: Eyepix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trupele de elită desfășurate duminică au fost special antrenate pentru a lupta împotriva cartelurilor care au suficienți bani și armament pentru a depăși forțele guvernamentale. Și știau că trebuie să acționeze rapid înainte ca echipa lui Oseguera să aibă timp să folosească cele mai puternice arme ale sale, cum ar fi lansatoarele de grenade propulsate de rachete pe care cartelul Jalisco le-a folosit pentru a doborî un elicopter militar în 2015.

Zeci de soldați și vehicule militare blindate au pătruns în pădure în mijlocul zgomotului focurilor de armă intense, au arătat videoclipurile de pe rețelele de socializare. Dronele bâzâiau deasupra, urmărind luptele. Echipa de la sol i-a urmărit pe oamenii lui Oseguera în pădure, forțându-i să abandoneze armele, a spus Trevilla.

Curând, forțele lui Oseguera au fost blocate și încercuite, dar au continuat să riposteze timp de aproximativ cinci ore. Un elicopter militar a fost lovit de focurile de armă și a trebuit să efectueze o aterizare de urgență la o bază militară.

Când împușcăturile au încetat, cinci membri ai cartelului Jalisco erau morți la sol. Alți trei – Oseguera și doi bodyguarzi – au fost grav răniți și apoi au murit mai târziu într-un elicopter militar, a spus Trevilla. Nu au existat pierderi militare în timpul raidului, în afară de doi soldați răniți.

Ulterior, forțele mexicane au confiscat armament, muniție, grenade, lansatoare de rachete și opt vehicule.

Operațiunea de duminică a încheiat peste un an de acțiuni intensificate împotriva cartelurilor din Mexic de către administrația președintelui Claudia Sheinbaum, care a depus jurământul cu câteva luni înainte de preluarea mandatului de către președintele Trump.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum vorbind la o conferință de presă despre Nemesio Oseguera, sau „El Mencho,” liderul cartelului Jalisco Nueva Generacion Credit line: Eyepix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trump a exercitat presiuni enorme asupra lui Sheinbaum pentru a permite armatei americane să ajute direct la controlul cartelurilor țării, care alimentează cererea insațiabilă a americanilor de fentanil și cocaină. Sheinbaum a refuzat implicarea armatei americane, dar administrația sa a colaborat îndeaproape cu forțele de ordine și agențiile de informații americane în lupta împotriva cartelurilor.

Informațiile de la Agenția Centrală de Informații (CIA) au ajutat Mexicul să-l găsească pe Oseguera weekendul trecut, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

„Nu a existat nicio participare a forțelor americane la operațiune”, a declarat Sheinbaum luni. „A existat însă un schimb masiv de informații.”

Aceste informații, a spus Trevilla, au dezvăluit „locația exactă” a întâlnirii romantice a lui Oseguera de vineri – un cuib de dragoste retras din Tapalpa.

Orașul cu 20.000 de locuitori se confruntă în fiecare weekend cu un aflux de aproximativ 5.000 de vizitatori, atrași de dealurile verzi, pădurile de pini și clima răcoroasă. Nimeni din oraș nu bănuia că Oseguera se numără printre aceștia, în cabanele de pe dealuri pe care proprietarii locali le închiriază turiștilor, printre care se numără oameni de afaceri și politicieni mexicani.

„Vin aici oameni din întreaga lume”, a spus primarul orașului Tapalpa, Antonio Morales. „Suntem obișnuiți să vedem străini.”

Sâmbătă, o flotă de șase elicoptere a fost pregătită pentru desant, așteptând în statele vecine, astfel încât membrii bandelor să nu fie avertizați. Armata mexicană a pregătit, de asemenea, o echipă de avioane Beechcraft Texan, care sunt ieftine și eficiente pentru operațiuni de contrainsurgență de tipul celor pe care se așteptau să le întâlnească cu atacatorii lui Oseguera.

În aceeași zi, prietena lui Oseguera a părăsit Tapalpa. Supravegherea cu drone a confirmat că acesta a rămas în orașul pitoresc.

Duminică dimineață, oficialii din domeniul securității au informat-o pe Sheinbaum, care se afla într-o misiune de lucru în nordul Mexicului.

Oseguera și forțele sale erau temuți în tot Mexicul. Unii oficiali din domeniul securității nu credeau că Mexicul avea puterea de foc necesară pentru a învinge un șef care călătorea adesea într-un mic convoi de vehicule blindate care arătau ca forțele speciale militare și erau echipați cu arme puternice.

Membri ai Gărzii Naționale mexicane . Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În 2020, peste douăzeci de oameni din garda lui Oseguera au tras peste 400 de focuri asupra unei mașini blindate care îl transporta pe Omar García Harfuch, pe atunci șeful securității orașului Mexico City. Harfuch a suferit răni grave dar a supraviețuit, devenind ministrul securității condus de Sheinbaum.

Omar Garcia Harfuch (dreapta), alături de președintele Mexicului Claudia Sheinbaum. Credit line: Gerardo Vieyra/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

El a depus eforturi considerabile pentru a dezvolta operațiuni de informații în parteneriat cu forțele de ordine americane pentru a-i captura pe șefii traficanților de droguri căutați în SUA și Mexic.

Pe măsură ce raidul se desfășura și vestea morții lui Oseguera se răspândea, cartelul Jalisco le-a oferit autorităților mexicane o mostră a ceea ce va urma, lansând o contraofensivă în toată țara care a ajuns până la granița dintre SUA și Mexic.

Bărbați înarmați au incendiat vehicule grele, au blocat drumuri și autostrăzi și au atacat magazine și benzinării. Aeroporturi și școli au fost închise. Peste 50 de persoane au murit, inclusiv 25 de soldați și ofițeri de securitate ai Gărzii Naționale Mexicane.

Unitatea Centrală de Informații Militare din Mexic a dat peste un contabil al cartelului și apropiat al lui Oseguera. O brigadă de parașutiști a fost desfășurată pentru a-l captura, dar acesta a fost ucis în schimbul de focuri, a spus Trevilla. Contabilul avea asupra sa aproape 1,4 milioane de dolari în numerar. Oferea recompense de 20.000 de pesos, echivalentul a aproape 1.200 de dolari, pentru moartea oricărui soldat mexican implicat în operațiune, a spus Trevilla.

Forțele de securitate mexicane se întrec acum pentru a preveni un război al cartelurilor – între guvern și gruparea Jalisco, precum și între facțiunile clanului care se vor lupta acum pentru controlul organizației construite de Oseguera.

Morales, primarul orașului Tapalpa, a deplâns faptul că orașul său liniștit se confruntă acum cu un viitor incert, cu posibilitatea unor noi violențe din partea cartelurilor. El se teme că afacerea turistică care alimentează comunitatea sa va muri.