Fost CEO arestat după 2 ani în urma unei escrocherii cu partajarea de ceasuri de lux

Fostul șef al unui serviciu de partajare a ceasurilor de lux cu sediul în Osaka (Japonia) a fost arestat zilele trecute sub suspiciunea de fraudă, după ce a fost fugar în străinătate timp de aproape doi ani, scrie publicația japoneză Asahi Shimbun.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Tokyo l-a arestat pe Takazumi Fukuhara, în vârstă de 44 de ani, fostul reprezentant al companiei Neo Reverse, care opera serviciul de partajare Toke Match, acum desființat.

Fukuhara, care folosea și numele de Takazumi Kominato, tocmai se întorsese în Japonia din Emiratele Arabe Unite.

Conform surselor de investigație, Fukuhara a plecat la Dubai în ianuarie 2024, aceeași lună în care serviciul de partajare a încetat. Poliția din Tokyo a obținut un mandat de arestare, iar el a fost plasat pe lista persoanelor căutate internațional.

Cum funcționa înșelăciunea

Toke Match era un serviciu care oferea „ conectarea utilizatorilor și proprietarilor” de ceasuri de marcă de lux, cum ar fi Rolex-urile.

Proprietarii își depuneau ceasurile la companie și primeau în schimb o sumă lunară, iar compania închiria ceasurile altor utilizatori.

Serviciul a început în ianuarie 2021, dar cazurile de ceasuri care nu au fost returnate proprietarilor au început să se acumuleze.

În mai 2024, poliția din 45 de prefecturi primise plângeri de la aproximativ 650 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 80 de ani, potrivit unor surse.

Dintre cele aproximativ 1.700 de ceasuri incluse în rapoarte, cu o valoare totală de piață de aproximativ 2,8 miliarde de yeni (15 milioane de euro), s-a constatat că aproximativ 1.300 au fost vândute la 110 case de amanet și comercianți cu amănuntul la mâna a doua din întreaga țară.

Fukuhara a folosit sumele mari din vânzări pentru a cumpăra criptomonede și a transfera fonduri către conturi legate de cazinouri online.

În martie 2024, Poliția Metropolitană a obținut un mandat de arestare pe numele său, sub suspiciunea de delapidare în scop profesional.

Agenția Națională de Poliție a solicitat, de asemenea, ca Interpol să emită un aviz de căutare internațională. Acuzația a fost ulterior schimbată în fraudă în septembrie același an.

Pe 26 decembrie, poliția a arestat și un fost angajat Neo Reverse, Taishi Nakayama, în vârstă de 44 de ani, din Osaka, pentru presupusa conspirație cu Fukuhara.

Cei doi sunt acuzați că au fraudat un bărbat din Tokyo, în vârstă de 30 de ani, cu 15 ceasuri de lux, în valoare de aproximativ 18 milioane de yeni (circa 100.000 euro).