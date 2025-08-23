Fost complice al lui Emil Gânj într-o crimă, prins în Germania / Gânj, suspectat că și-a ucis și incendiat partenera, căutat de o lună și jumătate

Un român dat în urmărire internaţională a fost prins în Germania, el fiind căutat după ce a fost condamnat pentru că a condus de trei ori o maşină fără a avea permis, dar şi pentru influenţarea declaraţiilor. Anchetatorii au stabilit că acesta a mai fost condamnat în trecut pentru un omor comis în 2011 împreună cu Emil Gânj, bărbatul din Mureș suspectat că şi-a ucis iubita şi apoi i-a incendiat casa şi care este căutat fără success de Poliție de aproape două luni.

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat, sâmbătă, că în urma căutărilor pentru prinderea lui Emil Gânj, bărbatul în vârstă de 37 de ani din Mureș suspectat că în 8 iulie şi-a ucis iubita, iar apoi a incendiat casa în care se afla cadavrul, au fost obţinute informaţii care au dus la localizarea lui Ilie Liviu Sălăgean. El a fost prins în oraşul german Karlsruhe şi va fi predat în România.

Bărbatul era urmărit internaţional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduş, scrie News.ro, citând un comunicat al Poliției.

„În fapt, în perioada 02.09.2020 – 27.09.2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în judeţul Mureş, fără a deţine permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 1433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat). Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea a două fapte de influenţarea declaraţiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureş, a ameninţat doi martori care au fost audiaţi în dosarul în care era cercetat pentru infracţiunea de conducere fără permis”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Române.

Ei au adăugat că Ilie Liviu Sălăgean a fost condamnat în trecut pentru o infracţiune de omor, săvârşită în anul 2011 împreună cu Emil Gânj.

Din 8 iulie poliția încearcă fără succes să dea de urma lui Emil Gânj, iar căutările continuă în mai multe judeţe, dar se ia în calcul şi varianta ca acesta să fi fugit deja din ţară.