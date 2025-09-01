Fost președinte al Ucrainei, într-un interviu rar pentru presa rusă: Aderarea Ucrainei la NATO ar fi „o cale directă către război civil”

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici vorbește în timpul unei conferințe de presă la Moscova, Rusia, 6 februarie 2019. FOTO: Pavel Golovkin / AP / Profimedia

Viktor Ianukovici a fost protagonistul unei apariții publice rare, luni, în presa rusă, și i-a acuzat pe reprezentanții Uniunii Europene că „au fost aroganți” în discuțiile purtate cu Kievul înainte de a fi înlăturat el de la putere, relatează AFP.

Fostul președinte ucrainean Ianukovici, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a fugit în Rusia în 2014, după ce a încercat să reprime prostele proeuropene din Ucraina, care fuseseră declanșate de decizia sa de a abandona un acord de asociere cu blocul comunitar.

Într-un interviu rar, acordat agențiilor ruse de știri, care a fost publicat luni, el a acuzat Uniunea Europeană că s-a comportat „nepotrivit” în timpul discuțiilor de integrare.

„Nu au arătat înțelegere a complexității situației economice din Ucraina. O voi spune direct – au fost aroganți”, a declarat Ianukovici într-un videoclip publicat de agenția de știri de stat RIA Novosti.

El susține că o eventuală aderare a Ucrainei la NATO ar fi „o cale directă către război civil”.

„Am fost întotdeauna un adversar categoric și convins al aderării Ucrainei la NATO”, a adăugat fostul președinte.

Agențiile ruse de știri nu au precizat când sau unde a fost înregistrat interviul.

Presa rusă independentă susține că a fost prima apariție publică a lui Viktor Ianukovici de când a lansat Rusia ofensiva pe scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Justiția ucraineană l-a condamnat pentru trădare

Când era Ianukovici la putere, forțele de securitate au ucis zeci de protestatari care își stabiliseră tabăra în Piața Maidan din centrul Kievului și cereau reforme pro-UE, în ceea ce a devenit cunoscut drept revoluția EuroMaidan a Ucrainei din iarna 2013-2014.

Viktor Ianukovici a fost destituit de Parlamentul Ucrainei din cauza vărsării de sânge.

În 2019, o instanță ucraineană l-a găsit vinovat de trădare, pentru încercarea sa de a înăbuși protestele. Astfel, Ianukovici a fost condamnat, în lipsă, la 13 ani de închisoare.

Președintele Volodimir Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană în 2023.