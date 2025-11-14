Fost șef din ANAF: „Cred că e mai bine să ne ocupăm de cei care sunt de rea-credință decât de cei pe care îi vedem foarte ușor și ne îndreptăm împotriva lor”
Peste 97% din execuția veniturilor fiscale se realizează prin conformare voluntară, a declarat recent un expert în fiscalitate, precizând că rolul sistemelor digitale precum e-Factura, RO e-Transport și altele ar trebui să fie de a sprijini contribuabilii să declare și să plătească corect taxele și impozitele.
