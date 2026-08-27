Fosta învățătoare a regizorului filmului premiat cu Oscar „ Dl. Nimeni împotriva lui Putin” spune că are remușcări: „A decis să întoarcă spatele patriei sale”

Pavel Talankin, cel care a filmat în secret modul în care o școală din Rusia a încercat să le justifice elevilor războiul din Ucraina, în documentarul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin” („Domnul Nimeni împotriva lui Putin”), a fost acuzat de trădare de fosta sa învățătoare, într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, potrivit Reuters.

Documentarul, realizat de Talankin împreună cu David Borenstein, are la bază doi ani de filmări realizate de Talankin la o școală din regiunea Celeabinsk, la aproximativ 1.500 de kilometri sud-est de Moscova, unde acesta lucra.

Interzis de autoritățile ruse, filmul arată cum s-a schimbat școala după ce Moscova și-a trimis trupele în Ucraina, în 2022, și cum unii dintre profesori au justificat războiul și au încercat să insufle patriotismul în rândul elevilor, inclusiv prin orele de istorie și prin activități nou introduse, precum „orele patriotice”.

Talankin, care a fugit din Rusia în 2024, a spus că a considerat important să arate lumii modul în care sunt îndoctrinați elevii ruși. El a apărat filmul drept o mărturie pentru posteritate, menită să arate cum „o întreagă generație a devenit furioasă și agresivă”.

Într-un interviu acordat emisiunii Vesti, Nina Zabugornova, prezentată de postul de televiziune drept prima învățătoare a lui Talankin în orașul său natal Karabaș, tot din regiunea Celeabinsk, a spus că acesta era un copil obișnuit, care nu se deosebea prea mult de ceilalți.

„Am vrut să văd documentarul, să văd ce a filmat Pașka”, a spus Zabugornova, aflată în fața unei biserici ortodoxe din Karabaș, unde lucrează.

„Dar s-a dovedit că Pașka a decis să întoarcă spatele patriei sale. Nu este asta o trădare? Nu este asta un lucru rău?”, a adăugat ea.

În martie, autoritățile ruse l-au desemnat pe Talankin, care a părăsit țara în 2024, drept „agent străin”.

Zabugornova, care a spus că a fost profesoară timp de patru decenii, s-a învinovățit pentru faptul că Talankin ar fi ajuns să comită „o trădare”.

„Așa că mă gândesc că, atunci când era mic, când toate aceste lucruri se formau în el, poate că am trecut cu vederea ceva, poate că undeva nu i-am oferit lecțiile bune de care avea nevoie”, a declarat ea pentru Vesti.