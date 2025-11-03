Fosta ministră Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat la Cancelaria premierului Ilie Bolojan

Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată luni în Monitorul Oficial.

Din iunie, Luminiţa Odobescu era consilier prezidenţial în echipa preşedintelui Nicuşor Dan. Mandatul acesteia la Cotroceni s-a încheiat la 1 noiembrie, când a fost eliberată, la cerere, din această calitate, scrie agenția Agerpres.

Luminiţa Odobescu a fost ministru de externe în guvernul condus de Marcel Ciolacu, fiind numită în funcţie în iunie 2023.

În ianuarie 2025, Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Marcel Ciolacu.

În luna februarie, Ilie Bolojan, preşedinte interimar al României la acel moment, a numit-o în funcţia de consilier prezidenţial pentru afaceri europene. Aceasta a rămas consilier la Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.

În trecut, Luminiţa Odobescu a fost ambasador şi a mai deţinut anterior funcţia de consilier prezidenţial pentru afaceri europene. Odobescu a fost şi Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană.