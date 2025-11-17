Fosta prim-ministră a fost condamnată la moarte. Sentință dură după revoltele sângeroase care au zguduit Bangladeshul

Protestatarii au cerut o pedeapsă cât mai severă pentru fosta prim-ministră Sheikh Hasina. FOTO: MD Abu Sufian Jewel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sheikh Hasina, fosta șefă a guvernului din țara asiatică, a fost acuzată că a ordonat o represiune soldată cu moartea a peste 1.000 de oameni, în timpul revoltelor antiguvernamentale de anul trecut, scrie Reuters.

Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o luni la moarte pe prim-ministra demisă Sheikh Hasina, încheind un proces care a durat luni de zile, în urma căruia aceasta a fost găsită vinovată de ordonarea unei represiuni sangeroase în timpul protestelor conduse de studenți anul trecut.

Ea a fost judecată în lipsă pentru crime împotriva umanității comise în timpul revoltei care în cele din urmă a dus la căderea guvernului său.

Bangladesh se confruntă în prezent cu o criză economică și financiară. Milioane de cetățeni trăiesc și lucrează în afara țării, unii dintre ei în România.

Hasina a anunțat imediat că verdictul pronunțat împotriva ei este unul „părtinitor și motivat politic”. „Nu mi-e teamă să mă confrunt cu acuzatorii mei într-un tribunal adecvat, unde probele pot fi evaluate și verificate în mod echitabil”, a declarat Hasina.

Un raport al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului estimează că până la 1.400 de persoane au fost ucise între 15 iulie și 15 august în timpul „Revoluției din iulie”, când guvernul său a ordonat represiunea.

Hasina și fostul ministru de interne Asaduzzaman Khan Kamal au fost declarați fugari și judecați în lipsă, în timp ce fostul șef al poliției Chowdhury Abdullah Al-Mamun a fost inițial judecat în persoană, înainte de a deveni martor al acuzării.

Sheikh Hasina. FOTO: Munir UZ ZAMAN / AFP / Profimedia

Procurorul șef Mohammad Tajul Islam a descris-o pe Hasina ca fiind „creierul și principalul arhitect” al atrocităților comise în timpul protestelor. Susținătorii ei susțin că acuzațiile au motivație politică.

International Crimes Tribunal–Bangladesh (ICT-BD) a încheiat audierile pe 23 octombrie, după 28 de zile lucrătoare, în cursul cărora 54 de martori au depus mărturie cu privire la reacția statului la mișcarea condusă de studenți care a răsturnat guvernul Hasina pe 5 august 2024.

Hasina a fugit din Bangladesh în aceeași zi, pe fondul intensificării tulburărilor, și de atunci locuiește în India. Se presupune că și Kamal s-a refugiat în India. Guvernul interimar condus de Muhammad Yunus a solicitat extrădarea lui Hasina, dar India nu a răspuns încă.

Securitatea a fost întărită la nivel național înainte de pronunțarea verdictului. Duminică seara, comisarul poliției metropolitane din Dhaka, Sheikh Md Sajjat Ali, a emis ordine privind folosirea armelor împotriva oricărei persoane implicate în incendii, explozii sau tentative de a răni polițiști și civili.

Partidul Liga Awami al lui Hasina, acum desființat, a convocat o grevă de două zile înainte de pronunțarea verdictului. Trupele armatei, personalul Gărzii de Frontieră din Bangladesh și poliția anti-revoltă au fost dislocate în jurul complexului ICT-BD, străzile din capitală fiind în mare parte pustii, pe fondul temerilor de violență.

În interviurile acordate presei internaționale și presei indiene, Hasina a susținut că este ținta unui „tribunal improvizat”, condus de persoane afiliate adversarilor săi politici. Într-un interviu recent acordat prin e-mail agenției PTI, ea a declarat că este dispusă să fie judecată sub supraveghere internațională „chiar și la Curtea Penală Internațională” de la Haga, susținând că actualul premier interimar a evitat un astfel de proces deoarece un tribunal imparțial ar fi achitat-o.

ICT-BD a fost înființat inițial pentru a judeca colaboratorii forțelor pakistaneze în timpul Războiului de Eliberare din Bangladesh din 1971.

Administrația Yunus a modificat ulterior mandatul său pentru a-i urmări penal pe liderii regimului anterior, inclusiv pe Hasina. Majoritatea figurilor importante din Liga Awami sunt fie în închisoare, fie au fugit.