Fosta primă doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Un pandantiv de lux și două genți Chanel au atras atenția procurorilor

Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, soția fostului președinte destituit Yoon Suk Yeol, sosește la tribunal pentru o audiere privind revizuirea mandatului de arestare emis împotriva ei de procurorii speciali, la Seul, Coreea de Sud, pe 12 august 2025. FOTO: Jung Yeon-je / AP / Profimedia

Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost arestată după ce marți seară o instanță a emis un mandat de arestare pe numele ei, în urma acuzațiilor de corupție pe care ea le neagă, informează agenția sud-coreeană de știri Yonhap, potrivit Reuters.

Kim este singura fostă primă doamnă a Coreei de Sud care a fost arestată, alăturându-se soțului său, fostul președinte Yoon Suk Yeol, care se află în închisoare și urmează să fie judecat, după ce a fost demis în aprilie, în urma unei tentative eșuate de a impune legea marțială în decembrie anul trecut.

Mai devreme în cursul zilei, Kim, îmbrăcată într-un costum negru, s-a înclinat la sosirea la tribunal, dar nu a răspuns la întrebările reporterilor și nu a făcut nicio declarație. După încheierea ședinței, ea a plecat să aștepte hotărârea într-un centru de detenție din Seul, capitala țării, conform practicii obișnuite.

Mandatul de arestare a fost emis de Tribunalul Central din Seul.

Acuzațiile aduse împotriva ei, care pot fi pedepsite cu ani de închisoare, variază de la fraudă bursieră la luare de mită și trafic de influență, care au implicat oameni de afaceri, personalități religioase și un broker cu puternică influență politică.

Ea a fost acuzată că a încălcat legea într-un incident în care a purtat un pandantiv de lux Van Cleef, în valoare de peste 60 de milioane de woni (43.000 de dolari), în timp ce participa la un summit NATO împreună cu soțul ei, în 2022.

Potrivit acuzației, obiectul nu figura în declarația financiară a cuplului, așa cum prevede legea.

Kim este, de asemenea, acuzată că a primit două genți Chanel în valoare totală de 20 de milioane de woni și un colier cu diamante de la o grupare religioasă, ca mită în schimbul influenței sale favorabile intereselor comerciale ale grupării.

Procuratura a solicitat arestarea lui Kim din cauza riscului că aceasta ar putea să distrugă probe și să interfereze cu ancheta, a declarat un purtător de cuvânt al echipei procurorului special, într-o conferință de presă după audierea de marți.

Purtătorul de cuvânt, Oh Jeong-hee, a declarat că Kim le-a spus procurorilor că pandantivul pe care îl purta era un fals cumpărat acum 20 de ani în Hong Kong.

Procuratura a afirmat însă că pandantivul era autentic și că fusese oferit de o companie de construcții din țară pentru ca Kim să îl poarte la summit, a spus Oh.

Avocații lui Kim nu au făcut imediat comentarii marți, dar au negat anterior acuzațiile aduse împotriva ei și au respins ca speculații fără temei relatările despre unele dintre cadourile pe care le-ar fi primit.

Soțul ei, Yoon Suk Yeol, este judecat pentru acuzații de insurecție, care ar putea duce la închisoare pe viață sau chiar la pedeapsa cu moartea.

Fostul președinte, care este acuzat, printre altele, de abuz de putere, a negat faptele și a refuzat să participe la ședințele de judecată sau să fie interogat de procurori.