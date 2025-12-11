Fosta șefă a DSP Constanța, demisă pentru autorizarea ilegală a spitalului privat Armonia, a pierdut procesul în care cerea să fie repusă în funcție

Cristina Mihaela Schipor, fosta șefă a Direcției de Sănătate Publică din Constanța, demisă de Alexandru Rogobete în urma scandalului de la spitalul privat Armonia, a pierdut, joi, în primă instanță, procesul în care cerea ca Ministerul Sănătății să o repună în funcție.

Cristina Schipor solicitase suspendarea Ordinului ministrului Sănătății prin care a fost demisă, însă instanța i-a respins cererea, arată datele disponibile pe portalul instanțelor de judecată.

„Respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Curtea de Apel Constanța. Pronunțată azi, 11.12.2025”, a decis joi instanța.

A dat în judecată Ministerul Sănătății la o săptămână după ce a fost demisă

„Raportul Corpului de Control a identificat o serie de probleme inclusiv de natură penală – acesta este și motivul pentru care am trimis raportul la Parchetul General – în care s-au evidențiat o serie de nereguli făcute exact de către Direcția de Sănătate Publică, pe care doamna Schipor o conducea. Iar raportul Corpului de Control i-a fost adus la cunoștință cu toate neregulile”, spune ministrul Alexandru Rogobete, într-un dialog cu HotNews.

”Apoi, prin Ordin de ministru, eu am decis demiterea șefei DSP în nici 24 de ore de la primirea raportului de control, după ce am constatat neregulile și modul de abordare a acestei situații. Vorbim despre o clinică care funcționa ilegal, cu autorizație sanitară de funcționare emisă ilegal”, adaugă ministrul Sănătății.

„La o săptămână după ce am demis-o, doamna Schipor a dat în judecată Ministerul Sănătății, spunând că nu i-au fost prezentate motivele pentru care a fost demisă. Astăzi a fost prima înfățișare, iar pe fond a fost respinsă de Judecătoria Constanța, ca fiind nefondată solicitarea dânsei. Doamna Schipor are la dispoziție 5 zile să facă recurs”, mai spune ministrul Sănătății.

La începutul lunii noiembrie, Cristina Mihaela Schipor a depus, prin avocat, o plângere prealabilă la Ministerul Sănătății. În plângere se afirma că din Ordinul de ministru prin care s-a dispus demiterea sa „nu rezultă, în concret, temeiul de drept avut în vedere și nici împrejurările de fapt relevante care au format convingerea emitentului actului administrativ asupra necesității încetării exercitării funcției publice de conducere”.

Fosta șefă DSP Constanța consideră că Ordinul de ministru prin care a fost demisă este „lovit de nulitate” și îi cerea ministrului Sănătății să revină asupra lui.

Clinica Armonia, redeschisă

În luna octombrie, o tânără de 29 de ani a murit la clinica Armonia în urma unor complicaţii apărute după naștere. După decesul tinerei, Ministerul Sănătății a trimis la clinică Corpul de Contril și Inspecția Sanitară de Stat.

Clinica a fost închisă parțial, după controale, având voie să mai ofere doar consultații în ambulatoriu. După câteva săptămâni, a fost redeschisă.

Potrivit ministrului Sănătății, echipa de control, formată din Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, a lăsat o serie de măsuri de conformare clinicii. Aceasta a fost redeschisă după ce s-a conformat acestor măsuri, spune Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătății a publicat, recent, în transparență decizională un proiect de Ordin de ministru care înăsprește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească unitățile sanitare care oferă servicii medicale ce prespun anestezie, mai spune Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului Sănătății, decizia privind înăsprirea legislației a fost luată după scandalurile de la Spitalul Armonia din Constanța și de la clinica stomatologică Crystal Dental Clinic din București, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei.