Fosta șefă a DSP Constanța, plângere împotriva deciziei ministrului de a o demite. Fusese înlăturată pentru că autorizarea ilegală a spitalului privat Armonia

Cristina Mihaela Schipor, fosta șefă a Direcției de Sănătate Publică din Constanța, demisă de ministrul Sănătății în urma scandalului de la spitalul privat Armonia, îi cere lui Alexandru Rogobete să o repună în funcție.

Cristina Mihaela Schipor a depus, prin avocat, o plângere prealabilă la Ministerul Sănătății. În plângere se afirmă că din Ordinul de ministru prin care s-a dispus demiterea sa „nu rezultă, în concret, temeiul de drept avut în vedere și nici împrejurările de fapt relevante care au format convingerea emitentului actului administrativ asupra necesității încetării exercitării funcției publice de conducere”.

Fosta șefă DSP Constanța consideră că Ordinul de ministru prin care a fost demisă este „lovit de nulitate” și îi cere ministrului Sănătății să revină asupra lui.

În caz contrar, se arată în plângere, „vom formula acțiune în contencios administrativ (…) prin care vom solicita anularea actelor administrative și obligarea celor vinovați la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat”.

Cristina Mihaela Schipor este, în prezent, director adjunct economic al DSP Constanța. Ea a revenit în această funcție după ce a fost demisă de Alexandru Rogobete, în urmă cu două săptămâni, din funcția de director interimar al Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

Pe 22 octombrie, Ministerul Sănătății a decis să ridice autorizația de funcționare pentru blocul operator și compartimentul ATI de la spitalul privat Armonia, în urma controalelor declanșate după cazul Mădălinei, o tânără de 29 de ani care a murit la câteva ore după naștere.

În urma acestei decizii, spitalul privat Armonia din Constanța, fost Isis, nu va mai putea asista femei la naștere, ci va oferi doar consultații pentru femei în regim ambulatoriu și consultații pediatrice.

În aceeași zi, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat demiterea din funcție a șefei Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

Corpul de control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat au descoperit nereguli în ceea ce privește autorizația sanitară de funcționare pentru acest spital, care a fost emisă de DSP Constanța „în contradicție totală cu realitatea din teren”, arăta raportul de control, document obținut și consultat de HotNews.

„Nu înteleg cum a putut să fie emisă o autorizație sanitară de funcționare (de către DSP Constanța – n.red.) din 2009 până în 2025 pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic”, spunea atunci Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă.