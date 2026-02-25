Foști șefi ai serviciilor secrete poloneze, puși sub acuzare în scandalul privind spyware-ul Pegasus

Piotr Pogonowski, fost șef al Agenției poloneze de securitate internă (ABW), și Maciej Materka, fost șef al Serviciului polonez de contrainformații militare (SKW), au fost inculpați pentru conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, într-o investigație legată de folosirea controversatului software de spionaj Pegasus de către fostul guvern de la Varșovia, potrivit The Guardian.

Cu ajutorul Pegasus, un instrument dezvoltat de compania israeliană NSO Group, operatorul poate intra clandestin în telefonul mobil al țintei, poate accesa date din aplicațiile de mesagerie securizată și poate chiar să transforme dispozitivul într-un reportofon.

Procurorii îi acuză pe cei doi, printre altele, că au permis folosirea software-ului spion chiar dacă nu au obținut autorizațiile necesare. Aceștia riscă până la 3 ani de închisoare, conform comunicatului transmis miercuri de procurorul general al Poloniei.

În 2021, un consorțiu de instituții media, inclusiv The Guardian, a accesat o scurgere de date conform căreia fuseseră vizate de Pegasus mii de numere de telefon din diverse țări. Datele mai arătau că instrumentul de spyware fusese folosit împotriva presei și a societății civile în numeroase locuri, inclusiv în Ungaria.

Sute de persoane vizate de PiS cu ajutorul Pegasus, susține guvernul Tusk

După ce a venit la putere, guvernul condus de Donald Tusk a promis că va investiga acuzațiile care au vizat fosta guvernare, a partidului naționalist și conservator Lege și Justiție (PiS), astfel că în martie 2024 a fost inițiată o anchetă referitoare la folosirea Pegasus.

Fostul ministru al justiției Adam Bodnar susținea că PiS a folosit acest software pentru a spiona 578 de oameni, printre care mulți politicieni și membri ai opoziției, critici față de guvernul formațiunii naționaliste, potrivit TVP World.

Matej Materka a condus SKW între 2018 și 2022, în timp ce Piotr Pogonowski a fost la conducerea ABW între 2016 și 2020, când a intrat în consiliul de administrație al Băncii Naționale a Poloniei, conform Polskie Radio.

În mai 2025, Materka a declarat în comisia parlamentară privind folosirea Pegasus că nu a luat parte la discuțiile referitoare la achiziție și că a aflat despre astfel de sisteme abia după ce a devenit șef al SKW în 2018.

Pogonowski a fost adus în fața comisiei pe 2 decembrie 2024, după ce nu s-a prezentat de trei ori.

El a declarat că ABW a evaluat funcționarea, eficacitatea și securitatea Pegasus, susținând că instrumentul este legal în conformitate cu legislația poloneză și cu hotărârile Tribunalului Constituțional.

Fostul șef al ABW a mai susținut că metodele operaționale avansate au contribuit la protejarea Poloniei de amenințări precum terorismul și spionajul.