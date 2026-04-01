Foștii soți își pot păstra numele după divorț fără să ceară acordul. Vot în Parlament

Parlamentul a adoptat miercuri un proiect de lege co-inițiat de USR, care permite fiecărui fost soț să păstreze numele dobândit în timpul căsătoriei fără acordul celuilalt, potivit unui comunicat transmis de USR.

Proiectul adoptat astăzi a fost co-iniţiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, alături de deputata PNL Alina Gorghiu.

„În cazul unui divorț, fiecare fost soț va avea dreptul să-și păstreze numele dobândit în timpul căsătoriei, independent de consimțământul celuilalt (…) Pentru femeile care depind astăzi de acordul soțului pentru a avea același nume cu proprii copii, modificarea legislativă înseamnă mai puțină birocrație, mai puține procese, drumuri și costuri”, a transmis USR.

Mai puțină birocrație

Legea modifică Codul civil în sensul că, în cazul unui divorț, se elimină acordul soțului pentru ca celălalt soț să-și poată păstra numele dobândit prin căsătorie.

În prezent, acest acord este obligatoriu, iar în situația unui refuz, soțul care dorește să-și păstreze numele – de regulă, soțiile – trebuie să meargă în instanță și să probeze motivele temeinice care justifică menținerea numelui dobândit la căsătorie.

„Eliminarea acordului înseamnă, în mod evident, birocrație în minus și mai puține probleme administrative. În plus, dacă își vor putea păstra numele și nu vor mai fi obligate să revină la numele anterior căsătoriei, fostele soții nu vor mai trebui să-și schimbe toate documentele (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.). Iar în cazul în care există copii, ele nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie cu aceștia, ceea ce înseamnă mai puține complicații la școală, spital, vamă sau în alte situații”, precizează USR.

Totodată, prin eliminarea problemelor legate de acordul asupra numelui, soții vor putea apela la procedura divorțului în fața ofițerului de stare civilă sau în fața notarului. În prezent, aceste variante pot fi urmate doar dacă există consens cu privire la numele pe care foștii soți îl vor purta după divorț.

„Măsura adoptată astăzi aduce o simplificare uriașă de birocrație și pentru românii din Diaspora care divorțează în state unde păstrarea numelui nu depinde de acordul fostului partener. Aceștia se confruntă, în prezent, cu dificultăți semnificative, pentru că statul român le cere acordul fostului soț pentru a le recunoaște divorțul, chiar dacă acesta a fost pronunțat legal în străinătate”, mai spune partidul.

Pentru ca modificările propuse să intre în vigoare mai este nevoie ca legea să fie promulgată de președinte.