Ludovic Orban spune ce ar face în locul lui Nicușor Dan: Întâi aș da mandat PSD, apoi iar lui Bolojan / „Și să nu mai spună că nu dizolvă Parlamentul”

Ludovic Orban, fost consilier pentru politică internă al președintelui Nicușor Dan, a declarat la Digi 24 că probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului nu e foarte mare, iar refacerea coaliției de guvernare este imposibilă.

„Logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură. Ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul. Ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD, că ei au inițiat moțiunea”, a spus Orban, care a fost anul trecut conilierul lui Nicușor Dan pentru o lună și jumătate.

„În locul președintelui, i-aș da mandat PSD, iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să-i dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR, pentru că va trece în Parlament ca prin brânză”, a declarat fostul consilier prezidențial.

„M-aș bucura să văd că de frica anticipatelor votează reînvestirea guvernului Bolojan”

„Sigur, cu o singură condiție: să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizate alegeri anticipate”, a adăugat el.

Ludovic Orban spune că la acest moment parlamentarii AUR, PSD, SOS, POT sau cei care și-au părăsit partidele nu vor anticipate, așa că vor vota un guvern.

„Chiar m-aș bucura să văd aceeași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan cum a doua oară, de frica anticipatelor, votează reînvestirea guvernului Bolojan”, a declarat Ludovic Orban

Ludovic Orban: „PSD nu știe decât de frică”

El a afirmat că l-ar sfătui pe Nicușor Dan să găsească o soluție cât mai rapidă la criză: „Orice tragere de timp, orice întârziere, orice tergiversare a unei soluții este mai rău decât a găsi o soluție care poate nu-i convine președintelui”, mai spune fostul consilier prezidențial.

Potrivit acestuia, moțiunea de cenzură a fost un atac contra PNL, USR, UDMR, așa că refacerea coaliției de guvernare este „imposibilă, pentru că nu mai poți să ai încredere în PSD”.

Liderul Forța Dreptei susține, referitor la relațiile lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan și cu PSD, că i-a transmis președintelui că „PSD nu ascultă decât de frică”.

„Eu, în data de 10 noiembrie, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma, iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintelui, i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puternic. PSD nu ascultă decât de frică, atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus Ludovic Orban.