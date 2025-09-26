Fostul director al FBI, James Comey, pus sub acuzare pentru două capete de acuzare

De la stânga la dreapta: fostul director FBI James Comey, președintele Donald Trump și procurorul general adjunct al SUA Maurene Comey . Credit line: J. Scott Applewhite / AP / Profimedia

Un mare juriu federal din Virginia l-a pus sub acuzare pe fostul director al FBI, James Comey, pentru două capete de acuzare legate de mărturia sa în fața Congresului, scrie BBC.

Un mare juriu este un grup de cetățeni constituit de un procuror pentru a determina dacă există suficiente dovezi pentru a fi formulate acuzații. În termeni juridici, acesta stabilește dacă există motive întemeiate pentru a crede că a fost comisă o infracțiune.

Comey, care a atras mult timp criticile președintelui Donald Trump, este acuzat că a mințit Congresul în timpul mărturiei sale din septembrie 2020 cu privire la autorizarea scurgerii de informații clasificate către mass-media.

Ancheta este condusă de Lindsey Halligan, procurorul american pentru districtul estic al Virginiei, care a fost anterior avocatul personal al lui Trump.

Ca răspuns la rechizitoriu, joi, Comey s-a declarat nevinovat într-un videoclip de un minut postat pe Instagram și a spus că are „o mare încredere în sistemul judiciar federal”.

Citarea oficială, în care i se vor citi acuzațiile a fost programată pentru dimineața zilei de 9 octombrie, la Alexandria, Virginia, la ora 10:00, ora locală, relatează CBS, partenerul american al BBC.

Departamentul de Justiție a cerut marelui juriu să ia în considerare trei acuzații împotriva lui Comey, dar acesta a decis că doar două dintre ele ar fi susținute de suficiente dovezi pentru a fi judecate în instanță.

A treia acuzație a fost de fals în declarații.

El este primul fost director FBI pus sub acuzare pentru asemenea acuzații și a susținut că nu a mințit sub jurământ.

Dacă va fi găsit vinovat, el ar putea risca până la cinci ani de închisoare.

Un avocat al domnului Comey, Patrick Fitzgerald, a emis o ordonanță de suspendare a procesului, spunând: „Jim Comey neagă în întregime acuzațiile depuse astăzi. Așteptăm cu nerăbdare să dovedim asta în sala de judecată.”

În declarația sa video, dl Comey a spus: „Familia mea și cu mine știm de ani de zile că există costuri pentru a te opune lui Donald Trump”.

„Nu vom trăi în genunchi și nici voi nu ar trebui”, a continuat el, adăugând: „Și eu sunt nevinovat. Așa că haideți să mergem la proces.”

Acuzațiile au fost depuse cu puțin timp înainte de expirarea termenului de prescripție de cinci ani, care urma să expire marți.

Cazul fusese recent predat unui nou procuror după ce Erik Seibert, procurorul american inițial care supraveghea cazul, a fost concediat de administrația Trump. El a fost înlocuit de Halligan.

Conform documentelor de acuzare, dl Comey „a făcut în mod intenționat și conștient o declarație falsă, fictivă și frauduloasă… declarând în mod fals unui senator american” că nu „autorizase pe altcineva de la FBI să fie o sursă anonimă de știri”.

În jurul datei de 30 septembrie 2020, se arată în document, Comey „a încercat să influențeze, să obstrucționeze și să împiedice exercitarea cuvenită și corectă a unei anchete” a Comisiei Judiciare a Senatului SUA prin „declarații false și înșelătoare”.

Cazul este considerat a fi cea mai importantă acuzație la adresa unei persoane publice în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Trump și-a exprimat recent frustrarea față de faptul că urmărirea penală a criticilor săi publici, precum dl Comey, senatorul Adam Schiff și procurorul general din New York, Leticia James, durează atât de mult.

„Nu mai putem amâna, ne distruge reputația și credibilitatea. M-au pus sub acuzare de două ori și m-au pus sub acuzare (de 5 ori!), FĂRĂ NIMIC. TREBUIE FĂCUTĂ DREPTATE, ACUM!!!”, a spus Trump pe Truth Social săptămâna trecută.

După ce au fost depuse acuzațiile, Trump l-a numit pe Comey „una dintre cele mai rele ființe umane la care a fost expusă vreodată această țară”.

„A fost atât de rău pentru țara noastră, atât de mult timp, și acum este la începutul procesului de a fi tras la răspundere pentru crimele sale împotriva națiunii noastre. FĂCEȚI AMERICA DIN NOU MARE!”

Întrebat despre dl Comey cu câteva ore înainte de dezvăluirea rechizitoriului, Trump l-a numit „o persoană rea”, dar a spus că nu avea cunoștințe avansate despre acuzarea sa.

Laurie Levenson, fost procuror federal și profesor de drept la Universitatea Loyola Marymount, a declarat că va fi un caz foarte dificil de urmărit penal.

„De multe ori este vorba despre cuvântul inculpatului împotriva cuvântului altcuiva și va trebui să analizezi credibilitatea amândurora”, a declarat ea pentru BBC News.

„Și chiar dacă James Comey a greșit, asta nu înseamnă că a mințit Congresul în mod conștient sau intenționat. Așadar, demonstrarea acestui lucru va fi esențială.”

Dna Levenson a mai spus că această urmărire penală și presiunea publică exercitată de Trump pentru a continua cu aceasta sugerează că bariera tradițională dintre Casa Albă și Departamentul de Justiție al SUA „s-a prăbușit odată cu acest caz”.

Mai mulți democrați au condamnat acuzațiile, liderul democrat din Cameră, Hakeem Jeffries, denunțându-le drept „un atac rușinos asupra statului de drept” și promițând „responsabilitate” pentru „oricine este complice la această corupție malignă”.

Jim Comey a fost directorul FBI între 2013 și 2017.

A avut un mandat tumultos, care a inclus supravegherea anchetei privind e-mailul candidatei democrate Hillary Clinton, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din 2016, pe care aceasta le-a pierdut în fața lui Trump.

El a fost concediat de Trump în contextul unei anchete privind interferența Rusiei în alegerile din 2016.

Aceasta nu este prima anchetă lansată anul acesta asupra fostului șef al FBI.

El a fost investigat de Serviciile Secrete după ce a distribuit și apoi a șters o postare de pe rețelele de socializare cu scoici scrise cu numerele „8647”, despre care republicanii au susținut că ar fi o incitare la violență împotriva președintelui american Donald Trump.

Numărul 86 este un termen argotic ale cărui definiții includ „a respinge” sau „a scăpa de”, conform dicționarului Merriam-Webster, care menționează, de asemenea, că a fost folosit mai recent ca termen care înseamnă „a ucide”. Iar Trump este al 47-lea președinte al SUA.

În iulie, fiica domnului Comey, Maurene Comey, a fost concediată din funcția de procuror federal în Districtul Sudic din New York. Conform relatărilor din presă, nu i s-a oferit niciun motiv pentru demiterea din funcția în care lucrase timp de 10 ani.

La începutul acestei luni, ea a dat în judecată administrația Trump pentru concedierea sa.

Departamentul de Justiție a concediat avocați care au lucrat la cazuri care l-au înfuriat pe președinte, inclusiv o anchetă a procurorului special asupra lui Trump.