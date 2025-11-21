Noutăți în cazul fostului episcop de Huși, închis pentru abuzuri sexuale împotriva elevilor de la seminarul unde era profesor

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi contestația în anulare a fostului episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu- Cornel Onilă pe numele său civil- împotriva condamnării la 8 ani de închisoare pentru violurile și agresiunile sexuale comise împotriva elevilor lui. Decizia vine la câteva zile după ce Instanța Supremă a admis în principiu recursul în casație a lui Onilă, o altă cale extraordinară de atac a fostului înalt ierarh.

Corneliu Bârlădeanu a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat pentru abuzuri sexuale.

Punerea sub acuzare a fostului episcop de la Huși a venit în urma dezvăluirilor publicate de jurnaliștii de la „Să fie lumină” în urmă cu cinci ani.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestația în anulare”, au reținut judecătorii ICCJ în soluția pe scurt pronunțată joi în cazul lui Cornel Onilă.

Fostul episcop al Hușilor contestă sentința de 8 ani de închisoare la care a fost condamnat definitiv în 30 aprilie de Înalta Curte de Casație și Justiție. Contestația în anulare a fost prima cale de atac exercitată de Onilă. Cererea lui a fost înaintată Instanței Supreme la mai puțin de o lună după pronunțarea condamnării definitive.

În așteptarea judecării contestației în anulare, Onilă a depus la ÎCCJ și un recurs în casație. Cea de-a doua cale extraordinară de atac, înregistrată la Instanța Supremă în 6 octombrie a fost admisă în principiu marți. Un complet de 3 judecători de la ICCJ va decide în 20 ianuarie dacă recursul în casație fi admis și pe fond.

Abuzurile sexuale, dezvăluite după o amplă investigație jurnalistică

Episcopia Hușilor s-a aflat în centrul unui scandal sexual fără precedent în anul 2017. Episcopul Corneliu Bârlădeanu a fost șantajat de trei clerici, printre care și arhimandritul Sebastian Jitaru, cu înregistrări video compromițătoare.

Sfătuit de consilieri, Bârlădeanu a formulat plângere la DNA pentru șantaj. Cei trei clerici, printre care se afla și arhimandritul Jitaru, au fost trimiși în judecată și condamnați pentru șantaj, ancheta limitându-se inițial doar la această infracțiune.

Reporterii platformei independente „Să fie lumină” publicau atunci că cel puțin o probă video care demonstrează abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, nu a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Jurnaliștii au detaliat cum se petreceau abuzurile sexuale asupra elevilor de seminar chiar în chiliile prelaților, dar și mărturia unui elev din Huși care acuză că a fost abuzat de preot. În urma dezvăluirilor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a decis redeschiderea anchetei penale.

Peste 100 de violuri au fost reținute în sarcina în sarcina fostului episcop de Huși și a arhimandritului său.

Corneliu Bârlădeanu s-a retras din funcție în august 2017. El a negat acuzațiile care i se aduc, afirmând, prin intermediul avocatului, că imaginile care îl incriminează sunt trucate. În toată această perioadă și-a păstrat rangul de episcop retras.

La mai două luni de la condamnarea pentru abuzuri sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop al Hușilor.