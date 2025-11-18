Instanța Supremă a admis în principiu recursul în casație al fostului episcop de Huși, aflat în înschisoare pentru abuzuri împotriva elevilor de la seminarul unde era profesor

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis marți, în principiu, recursul în casație formulat de fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, Onilă pe numele său civil, și a decis judecarea căii extraordinare de atac în luna ianuarie. Până la acea judecată, Bârlădeanu rămâne în închisoare.

Corneliu Bârlădeanu a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat pentru abuzuri sexuale.

Punerea sub acuzare a fostului episcop de la Huși a venit în urma dezvăluirilor publicate de jurnaliștii de la „Să fie lumină” în urmă cu cinci ani.

Joi, Instanța Supremă va judeca cea de-a doua cale extraordinară de atac, contestația în anulare, pe care Onilă a depus-o împotriva deciziei prin care a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată.

„Admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Onilă Cornel împotriva deciziei penale nr. 98/A din 30.04.2025 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 647/45/2020. Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a executării hotărârii formulată de recurentul inculpat Onilă Cornel. Trimite cauza în vederea judecării acestui recurs în casaţie la Completul nr. 2, în compunere de 3 judecători şi fixează termen de judecată, la data 20 ianuarie 2026, cu citarea recurentului inculpat, a părţii civile Anonimizat 1 şi a părţilor responsabile civilmente Episcopia Huşilor şi Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur”, se arată în soluția publicată pe portalul Instanței Supreme.

Dacă instanța îi accepta cealaltă cerere, ar fi fost eliberat

ICCJ a respins cererea lui Onilă de a se suspenda efectele sentinței prin care s-a dispus condamnarea lui la 8 ani de închisoare până la judecarea recursului în casație. Dacă s-ar fi admis această solicitare, fostul episcop ar fi fost pus în libertate.

În cazul celui de-al doilea inculpat din dosar, fostul arhimandrit al Episcopiei Hușilor, Sebastian Jitaru, condamnat la 14 ani de închisoare pentru abuzuri sexuale împotriva elevilor de la seminarul teologic, Instanța Supremă a respins cererea de recurs în casație ca fiind inadmisibilă.

Pe lângă recursul în casație, Cornel Onilă a înaintat ICCJ și o a doua cale extraordinară de atac-contestația în anulare. Aceasta va fi judecată joi de ICCJ.

Abuzurile sexuale, dezvăluite după o amplă investigație jurnalistică

Episcopia Hușilor s-a aflat în centrul unui scandal sexual fără precedent în anul 2017. Episcopul Corneliu Bârlădeanu a fost șantajat de trei clerici, printre care și arhimandritul Sebastian Jitaru, cu înregistrări video compromițătoare. Sfătuit de consilieri, Bârlădeanu a formulat plângere la DNA pentru șantaj. Cei trei clerici, printre care se afla și arhimandritul Jitaru, au fost trimiși în judecată și condamnați pentru șantaj, ancheta limitându-se inițial doar la această infracțiune.

Reporterii platformei independente „Să fie lumină” publicau atunci că cel puțin o probă video care demonstrează abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, nu a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Jurnaliștii au detaliat cum se petreceau abuzurile sexuale asupra elevilor de seminar chiar în chiliile prelaților, dar și mărturia unui elev din Huși care acuză că a fost abuzat de preot. În urma dezvăluirilor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a decis redeschiderea anchetei penale.

Corneliu Bârlădeanu s-a retras din funcție în august 2017, de atunci fiind în penitență la Mănăstirea Văratec. El a negat acuzațiile care i se aduc, afirmând, prin intermediul avocatului, că imaginile care îl incriminează sunt trucate. În toată această perioadă și-a păstrat rangul de episcop retras.

La două luni de la condamnarea pentru abuzuri sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop al Hușilor.