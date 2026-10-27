Skip to content
Actualitate

Fostul judecător Toni Neacșu acuză Guvernul României că „a mințit CEDO” despre restanțele bugetarilor. Verificarea preliminară a HotNews confirmă, într-adevăr, o mare diferență

Simona Voicu, Răzvan Filip, Gabriel Bejan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În motivarea sa, CEDO a reprodus ceea ce Guvernul României i-a transmis: că în perioada 2006-2025 statul a plătit 73,2 milioane de euro tuturor bugetarilor, exceptându-i pe magistrați, în temeiul unor hotărâri judecătorești. În realitate, suma nu poate fi atât de mică, spune Adrian Toni Neacșu, iar datele agregate consultate de HotNews de la Consiliul Fiscal confirmă, într-adevăr, o neconcordanță foarte mare: de miliarde de euro.

  • HotNews a solicitat marți Guvernului precizări în legătură cu datele comunicate de executiv Curții de la Strasbourg.
  • Cum arată cifrele?