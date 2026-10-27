Fostul judecător Toni Neacșu acuză Guvernul României că „a mințit CEDO” despre restanțele bugetarilor. Verificarea preliminară a HotNews confirmă, într-adevăr, o mare diferență

În motivarea sa, CEDO a reprodus ceea ce Guvernul României i-a transmis: că în perioada 2006-2025 statul a plătit 73,2 milioane de euro tuturor bugetarilor, exceptându-i pe magistrați, în temeiul unor hotărâri judecătorești. În realitate, suma nu poate fi atât de mică, spune Adrian Toni Neacșu, iar datele agregate consultate de HotNews de la Consiliul Fiscal confirmă, într-adevăr, o neconcordanță foarte mare: de miliarde de euro.

Fostul judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacșu, în prezent avocat, a susținut marți pe Facebook că datele comunicate de Guvernul CEDO au fost denaturate de Palatul Victoria pentru a se obține o soluție favorabilă.

Neacșu cere declanșarea unor proceduri disciplinare împotriva agentului guvernamental care reprezintă România la CEDO.

Reacția sa urmează momentului din 22 octombrie, când CEDO a decis că Guvernul României a procedat admisibil când a eșalonat restanțele magistraților. Curtea a mai stabilit că magistraților nu le-au fost încălcate drepturi fundamentale prin întârzierea plăților.

Un executiv are dreptul să facă asta, a spus curtea.

Adrian Toni Neacșu, fost judecător și membru al CSM

Care au fost sumele date de guvern și citate apoi în hotărârea CEDO

Neacșu nu neagă suma plătită judecătorilor, în urma litigiilor judecătorești. Aceasta este de 1,63 de miliarde de euro, conform CEDO.

Ceea ce acuză Neacșu este cifra care figurează ca fiind plătită celorlalte categorii de bugetari care au dat statul în judecată: 73,2 milioane de euro în 20 de ani.

Această sumă a fost preluată din decizia CEDO de presă, inclusiv de către HotNews. Dar, susține fostul avocat, este greșită, pentru că Guvernul a dezinformat CEDO.

În documentul CEDO se menționează că pentru perioada 2006-2025 Guvernul României a plătit 1,63 de miliarde de euro pentru drepturile magistraților câștigate prin hotărâri judecătorești, fără a fi incluse două dintre cele 15 curți de apel. În timp ce, pentru același interval de timp, tuturor celorlalte categorii bugetare le-au fost plătite, în temeiul unor hotărâri judecătorești Guvernul a plătit 73,2 milioane de euro.

Guvernul a făcut comparația care să arate disproporția magistrați – restul bugetarilor

Toate aceste date au fost comunicate Curții de la Strasbourg de către Guvernul României se menționează în hotărârea CEDO.

Guvernul a spus, explicit, la CEDO, iar CEDO a citat în hotărâre: „Pentru perioada 2006-2025, toate celelalte ministere la un loc, inclusiv Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, au plătit angajaților, în temeiul hotărârilor judecătorești, suma totală de aproximativ 73.234.680 EUR”.

Neacșu: Nu erau erori, erau minciuni

„Atunci când am văzut ce a comunicat Guvernul României judecătorilor de la Strasbourg am zis că nu poate fi vorba decât despre erori materiale sau greșeli de traducere. Nu erau asta, erau minciuni”, scrie Adrian Toni Neacșu.

Avocatul mai spune că „cifra falsă livrată către CEDO a fost exploatată imediat ca muniție nouă în campaniile belicoase purtate împotriva ICCJ, a Liei Savonea și a judecătorilor «lacomi» în general”. Indică articolele publicate de HotNews și de G4Media.

Nu comentăm afirmația fostului avocat legată de participarea HotNews la o campanie. Este opinia lui. Urmărim la cifre.

Iar cifrele arată, într-adevăr, mari diferențe între ceea ce spune CEDO, pe baza datelor de la Guvernul României, și ce informații are Consiliul Fiscal, autoritatea independentă care supraveghează politica bugetară a statului român.

Consiliul Fiscal a fost fondat în 2010, iar datele publice ale sale încep în acel an.

Ce a verificat HotNews

După postarea lui Neacșu, pornind de la rapoartele anuale ale Consiliului Fiscal, aflate pe site-ul instituției, HotNews a calculat că suma totală de 73,23 milioane de euro, plătită de stat bugetarilor în perioada 2006-2025 și menționată în decizia CEDO, nu este reală. De ce?

Pe site-ul Consiliului Fiscal se găsesc rapoartele din perioada 2010-2025. Suma calculată de redacție pentru această perioadă ca plătită celorlalte profesii este de 23,1 miliarde de lei (aproximativ 4,3 miliarde de euro).

Suma este mult mai mare decât cea comunicată de Guvern Curții de la Strasbourg: 4,3 de miliarde de euro față de 73 de milioane de euro.

Acest lucru în condițiile în care în hotărârea CEDO este menționată o perioadă mai lungă cu patru ani (2006-2025). Se adaugă așadar sume plătite de guvern și până în 2010.

Datele au putut fi calculate pentru că în rapoartele anuale ale Consiliului Fiscal datele anuale sunt defalcate. Sunt evidențiate diferit datele care vizează administrația locală și cele care vizează administrația centrală. La administrația centrală datele sunt rafinate pe ministere. Și, astfel, se poate determina cât s-a plătit magistraților.

Calculul este preliminar, până la răspunsul guvernului, pe care HotNews l-a cerut. Intenționăm să vedem cum explică Guvernul că a calculat și vom reveni.

