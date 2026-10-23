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Întâlnire la Guvernul României. Inquam Photos / George Călin
Actualitate

Guvernul României a plătit pentru drepturile salariale ale magistraților câștigate prin hotărâri judecătorești de 22 de ori mai mult decât pentru toate celelalte categorii de bugetari, la un loc

Simona Voicu
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Informația apare în hotărârea pronunțată de joi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Suma este de 1,63 miliarde de euro.

  • Înalta Curte de Casație și Justiție dăduse publicității o analiză în care plasa magistrații pe locul 12 în topul bugetarilor  care  au dat statul în judecată, pe primele locuri fiind indicați profesorii și polițiștii. 
  • Dar analiza avea drept criteriu numărul de procese, nu sumele plătite în urma acestor procese. 
  • Câți bani s-au dat. 