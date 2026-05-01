Liderul UDMR Csaba Takacs a murit într-un accident de tractor. Mesajul transmis de Kelemen Hunor

Fostul deputat UDMR, Csaba Takacs, a murit într-un accident, a anunțat vineri președintele UDMR, Kelemen Hunor. În vârstă de 71 de ani, fostul nr. 2 din partid a murit după ce a fost prins sub un tractor, potrivit News.ro și Observator News. Csaba Takács a fost președinte executiv al UDMR timp de 30 de ani, cea mai lungă perioadă în care această funcție a fost ocupată în istoria partidului, conform Telex.

„Csaba Takács a murit într-un accident tragic. O frază de neînțeles. Niciodată nu crezi că vei ajunge să o rostești”, a scris Kelemen Hunor, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, în urmă cu puţine momente, în localitatea Corneni, comuna Aluniş, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor”, a transmis, vineri, ISU Cluj.

„Forţele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea ataşat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, au mai precizat pompierii.

„Eternul președinte executiv al RMDSZ”

În mesajul publicat pe Facebook, Kelemen Hunor l-a descris pe Csaba Takacs drept mentorul său, dar și „eternul președinte executiv al RMDSZ”.

„A fost marele martor al unor vremuri mari, făuritorul istoriei, eternul preşedinte executiv al RMDSZ, preşedintele Fundaţiei Communitas, şi mai ales inima comunităţii noastre, conştiinţa Federaţiei noastre. El a fost tovarășul nostru etern în luptă.

Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele. Personal, îi pot mulțumi mult lui Csaba Takács: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător, de la care am putut învăța, cel mai loial prieten”, a scris liderul UDMR.