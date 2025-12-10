Fostul ministru al Energiei vrea ca hidrocentralele să devină obiective de securitate națională. Derogările care sunt posibile în acest caz

Deputatul PNL Sebastian Burduja a anunţat că a iniţiat şi va depune la Parlament mai multe proiecte de lege în domeniul energiei, unul dintre acestea prevăzând declararea hidrocentralelor drept obiective de securitate naţională, informează Agerpres.

„Hidrocentralele aflate în lucru pentru care m-am luptat ca ministru al Energiei merită să fie finalizate şi punctul meu de vedere este că singura cale prin care putem să facem asta, dincolo de declaraţii pompoase de la tribuna Parlamentului sau în faţa camerelor de luat vederi, este să le declarăm obiective de securitate naţională. Este singura portiţă permisă de Tratatul Uniunii Europene, prin care sunt permise derogări de la procedurile de mediu, de la procedurile de expropriere, de la procedurile de achiziţii”, a spus Burduja la Palatul Parlamentului.

O altă iniţiativă legislativă elaborată de deputatul PNL este legată de sectorul cărbunelui.

„Consider că avem nevoie de cărbune pentru securitatea energetică a ţării şi proiectul meu legislativ vizează două scenarii de rezervă. În măsura în care după aceşti ani de zile nu vom mai putea exploata în condiţii normale cărbunele pentru a produce energie electrică, să-l putem exploata pentru scop neenergetic, aşa cum o fac şi alte state, în industria farma, în industria textilelor, în alte industrii şi, de asemenea, în caz de situaţii excepţionale, criză de securitate, pentru rezerve strategice ale României, când este posibil să avem nevoie de grupuri energetice în plus şi să putem opera cu cărbune aceste grupuri”, a afirmat Burduja.

O dispută mai veche cu ONG-urile de mediu

În perioada în care a fost ministru al Energiei, Sebastian Burduja a acuzat în mai multe rânduri că unele ONG-uri de mediu blochează sistematic, prin acțiuni în instanță, proiectele de infrastructură hidroenergetică.

În martie 2025, Sebastian Burduja le-a cerut public tuturor directorilor companiilor naționale din energie să solicite în instanță daune în cuantum maxim împotriva ONG-urilor care blochează cu rea-credință proiecte strategice. El a arătat că există zece hidrocentrale cu o capacitate de 700 de MW care în mare parte finalizate, însă au fost blocate de activiștii de mediu.

„De la Neptun Deep (peste 4 miliarde de euro investiție) la hidrocentralele noastre (1,4 miliarde de lei investiție la hidrocentrala Răstolița), proiectele energetice strategice ale României sunt atacate sistematic în instanță de ONG-uri de mediu.

Oare chiar toate investițiile românești sunt nocive pentru mediu? Oare o investiție finalizată în proporție de până la 98% are un impact atât de grav asupra mediului prin ultimele două procente rămase de executat, de zeci de ani? Gazul rusesc, când se importa în România, nu era poluant? Nu era toxic? De ce nu protestau aceste ONG-uri atunci? De ce nu au protestat când au eșuat cele două petroliere rusești cu mii de tone de păcură în Marea Neagră, cauzând o tragedie majoră pentru ecosistemul marin?”, scria Burduja pe Facebook.

Potrivit lui Burduja, aceste acțiuni în instanță nu sunt de obicei despre protecția mediului, ci despre blocarea dezvoltării naționale și a securității energetice:

„Tactici de hărțuire, procese intentate cu rea-credință, avocați foarte bine plătiți – toate par că fac parte dintr-un plan de sabotare a independenței noastre. Le solicit public tuturor directorilor companiilor naționale din energie să ceară în instanță daune-interese în cuantum maxim împotriva ONG-urilor care introduc acțiuni cu rea-credință! Cine greșește plătește. Așa e normal”.