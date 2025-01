Fostul ministru al Sportului Eduard Novak, acuzat de rasism după o postare pe Facebook și Instagram: „Voi depune o plângere la CNCD” / Reacția fostului ministru: „Chiar îmi pare rău”

Eduard Novak a publicat vineri atât pe Facebook, cât și pe Instagram, o fotografie cu un bărbat de etnie romă pe care scrie „Bicicletele este ca sărutul. Nu se cere, se fură”. Activistul pentru drepturile romilor Alex Stan și sociologul Gelu Duminică l-au acuzat de rasism și discriminare. La câteva ore de la publicare, fostul ministru a șters postările, însă fără a explica public de ce. Contactat sâmbătă de HotNews.ro, Eduard Novak a spus că nu a intenționat să jignească pe nimeni și și-a cerut scuze celor pe care i-a jignit.

Alex Stan are 24 de ani, este masterand la programul de drepturile omului la Universitatea Sydney din Australia și activist pentru drepturilor romilor în cadrul organizației Roma Education Fund. El a explicat pentru cititorii HotNews.ro de ce „gluma domnului Novak face referire la cele mai răspândite stereotipuri adresate romilor”, de la cetățenii de etnie romă care fură, la cei care sunt needucați.

„Aceste stereotipuri au stat și încă stau la baza discriminării romilor din România. În calitate de persoană cu experiență politică, dânsul ar trebui să cunoască faptul că acest gen de discurs promovează o imagine falsă și nocivă, care contravine eforturilor de incluziune și respect reciproc. Folosirea acestui tip de umor în contexte publice întărește prejudecățile și contribuie la stigmatizarea unei întregi comunități”, a explicat Alex Stan.

El spune că deși poate părea „o glumiță” inofensivă, „domnul Novak în calitate de fost ministru și de sportiv de performanță reprezintă un model pentru urmăritorii săi. Cei care îl privesc ca pe un exemplu au înțeles că este ok să glumească pe seama romilor”.

„Politicienii de la mine din țară mă consideră prost și hoț, pe mine și pe cei ca mine”

Alex Stan spune că prin astfel de glume se ajunge la o „normalizare”: „Atunci când personalități publice fac astfel de glume, fac să pară că jignirea romilor este normală”.

„Astăzi o glumă, mâine două, ajungem să credem glumele noastre și să tratăm romii din jurul nostru diferit. Ceea ce se întâmplă și astăzi: astfel de glume despre «țiganii ciorditori» au făcut ca romii să fie controlați la ieșirile din magazine să nu fure, experiență prin care am trecut și eu; glumele despre «țiganii needucați» fac angajatorii să privească romii ca persoane pe care trebuie să le evite, să fie considerate ca incompatibile cu piața muncii”, a detaliat Alex Stan motivul pentru care a decis să ia atitudine față de postările lui Eduard Novak.

El spune că astfel de postări sunt insultătoare: „Romi există în toate păturile sociale. În calitate de student la o universitate de top încerc să fac cinste atât romilor, cât și românilor. Însă privesc că politicienii de la mine din țară mă consideră prost și hoț, pe mine și pe cei ca mine”.

Alex Stan spune că va depune plângere privind postările lui Eduard Novak la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Activistul i-a solicitat fostului ministru scuze publice, însă spune că nu a fost contactat nici de Eduard Novak, nici de „echipa UDMR, pe care am nominalizat-o public să acorde un punct de vedere asupra situației”.

„Mulți romi din România (mai ales comunitățile de romi gabori din zona Transilvaniei) au votat cu UDMR tocmai pentru că se presupune că UDMR este un partid care înțelege vulnerabilitățile unui grup minoritar. Sper că voi vedea curând niște scuze publice”, a explicat Stan.

Gelu Duminică: „Gust umorul și ironia. Sau cel puțin asta cred despre mine. Însă asta e postarea unui ministru”

O reacție privind postările lui Eduard Novak a avut și sociologul Gelu Duminică, încă de vineri, pe contul său de Facebook.

„Gust umorul și ironia. Sau cel puțin asta cred despre mine. Însă asta e postarea unui ministru. Și a unui minoritar. Și a unui om politic votat de cei pe care-i etichetează în cel mai stereotipant mod. Romii gabori votează UDMR mai dintotdeauna, ei fiind foarte mândri de dualitatea lor rom-maghiară (rom-ungro)”, și-a început postarea Gelu Duminică.

„Când au fost emancipați (eliberați din robie) au primit dreptul de a purta haine ungurești (de aici cizmele lungi, pălăriile cu boruri largi, costumul închis la culoare și mustața) și au fost numiți „uj maghiar” (noii maghiari). Chiar și numele grupului lor etnic vine de la marele boier Gabor, cel care i-a stăpânit timp de secole”, a explicat sociologul.

El spune că „rasismul e atât de înrădăcinat în mintea noastră încât și oamenii care par ok îl promovează. Din superioritate și din ignoranță”.

„Din punctul meu de vedere, este o evidentă inducere a unei stări de inferioritate/etichetare negativă asupra unui grup etnic. Sau cu alte cuvinte, o discriminare”, a concluzionat Gelu Duminică, care a etichetat trei membri ai CNCD în postarea sa.

Eduard Novak: „Chiar nu m-am gândit că o să afectez pe cineva”

Eduard Novak a spus, într-o discuție cu HotNews.ro, că nu s-a gândit că postările sale vor afecta pe cineva.

„Sincer, îmi pare rău. Eu chiar nu m-am gândit că o să afectez pe cineva. Mi-a plăcut mult glumița aceea cu bicicleta și cu sărutul. Dar chiar nu… Nu am nicio problemă cu nicio… Respect toate minoritățile și nu am nicio treabă cu rasismul sau Doamne ferește! A fost așa o glumiță, mi-a plăcut partea cu bicicleta, că e apropiată de mine (n. red.: este ciclist paralimpic, campion mondial și european), și na, eu nu am luat în considerare că o să rănesc pe cineva, chiar îmi pare rău”, a explicat, sâmbătă, contactat telefonic de HotNews.ro, fostul ministru.

El spune că a văzut reacțiile din mediul online și a primit mai multe mesaje.

„Chiar mă simțeam foarte nasol când am văzut reacțiile acelea, că oamenii mi-au scris și m-am simțit foarte prost. Chiar nu m-am gândit. Gluma era pentru mine interesantă, dar din păcate… Mai greșește omul. Îmi pare foarte rău, nu am vrut să rănesc pe nimeni”, a mai spus Eduard Novak.

Eduard Novak are 48 de ani și în perioada decembrie 2020 – iunie 2023 a fost ministrul al Tineretului și Sportului, din partea UDMR, în guvernele Cîțu și Ciucă. Din 2013 până în 2020 a fost președintele Federației Române de Ciclism, fiind și vicepreședinte al Uniunii Cicliste Balcanice și membru al Uniunii Cicliste Internaționale (UCI), conform unei postări pe blogul său.

În viața de sportiv, Eduard Novak a câștigat în anul 2003 Campionatul European de Paraciclism de Șoșea. În 2006 a câștigat 23 de medalii, dintre care cinci de aur, la Campionatele Mondiale de Paraciclism. În 2008, a fost primul român care a câștigat o medalie la Jocurile Paralimpice.