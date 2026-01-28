Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa primită. Înalta Curte i-a respins cererea

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri cererea de recurs în casație a Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății, care va rămâne astfel cu pedeapsa de 3 ani și 6 luni de închisoare pe care a dictat-o Curtea de Apel Cluj, transmite Agerpres.

Condamnată la închisoare pentru luare de mită, Pintea a fost încarcerată în Penitenciarul Gherla în iunie 2025.

Ea a fost trimisă în judecată în aprilie 2020, într-un dosar în care au fost anchetate fapte de corupție săvârșite în perioada în care era manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a acuzat-o pe Sorina Pintea că, în perioada noiembrie 2019 – 28 februarie 2020, a pretins şi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei.

Banii reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziție publică ce avea ca obiect „proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente din Spitalul Judetean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

Procurorii au prins-o când primea în birou suma de 120.000 de lei, în birou, în februarie 2020.

Condamnarea inițială de 3 ani și 6 luni a fost dată pe 26 aprilie 2024 de Tribunalul Cluj. Avocații Sorinei Pintea au făcut atacat decizia, iar apelul a fost respins în 6 iunie 2025.