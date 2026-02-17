Fostul om de încredere al lui Klaus Iohannis, rechemat în țară de Nicușor Dan

Sorin-Dan Mihalache la Reuniunea Anuală a Diplomației Române de la Palatul Cotroceni, în august 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul prin care îl recheamă pe Sorin-Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru. Mihalache a fost în trecut consilier al fostului președinte Klaus Iohannis și ambasador în Regatul Unit. În plus, decizia de a-l rechema de la post vine în contextul în care Cipru a preluat de la 1 ianuarie președinția Consiliului Uniunii Europene.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru”, a transmis marți Administrația Prezidențială.

De regulă, mandatul de ambasador durează 4 ani, iar ulterior, acesta este rechemat la post și este fie trimis în altă țară, fie păstrat în centrală.

El a fost numit în funcția de ambasador al României în Cipru în ianuarie 2021, prin decretul fostului președinte Klaus Iohannis. Înainte, între 2016 și 2020 a fost ambasador în Regatul Unit. El a ocupat și funcția de șef al cancelariei lui Klaus Iohannis timp de aproape doi ani, în primul mandat al fostului președinte.

Cine e Sorin-Dan Mihalache

Dan Mihalache (43 de ani) este absolvent al Facultății de Drept, la Universitatea Bucuresti, și a obținut doctoratul in Stiinte Politice la S.N.S.P.A. Potrivit Adevărul încă de pe bancile facultății, Mihalache a început să lucreze ca jurnalist. A fost pe rand reporter, redactor, publicist si comentator la ziarul „Azi”, ziarul de partid al FSN din anii ’90.

Potrivit publicației citate, Mihalache a intrat în politică în 1994, moment în care premierul Nicolae Văcăroiu l-a numit expert guvernamental și consilier al ministrului pentru Relația cu Parlamentul.

Între 2001 și 2004, Mihalache a fost consilier al premierului Adrian Năstase, iar la alegerile parlamentare din 2004 a obținut un mandat de deputat pe listele PSD.

A fost membru PSD timp de opt ani, însă a părăsit partidul în 2009, atunci când a mers alături de liberalul Crin Antonescu pentru a deveni director de comunicare si strategie al campaniei liderului PNL. Deși Antonescu a pierdut alegerile, în anul următor l-a luat pe Mihalache pe post de consilier politic personal.

În mai 2011, Mihalache a ocupat și prima sa funcție în PNL, cea de secretar general adjunct al partidului condus de Crin Antonescu. După exact un an, sub egida USL, Dan Mihalache devine secretar general adjunct al Guvernului condus de președintele PSD Victor Ponta, funcție in care rezista doar șase luni.

În campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014, Sorin-Dan Mihalache a devenit apropiat de Klaus Iohannis. Iar între 2014 și 2016 a fost consilier prezidențial și șef al Cancelariei lui Klaus Iohannis.

Din poziția de șef al cancelariei prezidențiale, el a fost surprins într-o fotografie publicată de Click dormind în timpul unei vizite oficiale. El a declarat atunci că fotografia este o „manipulare ordinară”.

Ulterior, el a fost numit de fostul președinte în funcția de ambasador al României în Regatul Unit și, apoi, în Cipru.